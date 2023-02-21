香之莊園研發多樣化香莢蘭食品　充滿香氣、美味又兼顧健康

近年來社會發生許多食安風波，在台灣食安問題日趨嚴重下，民眾食品安全意識越漸抬頭，在享受美食時又想兼顧健康身體，《香之莊園》採用香夾蘭為香料作為品牌初衷，堅持使用最好且天然的原料，嚴謹把關生產程序，投入大量心血，為讓每一位來訪莊園的朋友，都能安心品嘗最天然且美味的食品。

現今社會中充斥著各種不健康添加物，導致越來越多文明病發生，現代人為了健康，開始講求天然原料非化學加工的食品，但非加工食品有時會缺乏美味與香氣。座落於花蓮鳳林最大的香草園《香之莊園》主要種植波本香莢蘭，是食用香料皇后，僅次於番紅花的昂貴香料。使用整根香草莢作料理，並非是調味的香草醬。《香之莊園》察覺這關鍵問題，重金打造研發重視健康品質與專屬品牌，讓民眾品嘗美味、安心美食時，還可同時感受食品天然香氣，享受美食瞬間，還可達到心靈健康的完美平衡。

座落於花蓮鳳林最大的香草園《香之莊園》主要種植波本香莢蘭，是食用香料皇后，僅次於番紅花的昂貴香料。圖／香之莊園提供

《香之莊園》使用的『香莢蘭』被視為全世界第二昂貴的香料，主要大多於馬達加斯加進口，由於價格過於昂貴，大部分商家不會使用，而是使用香蘭素人工合成香精，雖然比較不會因溫度影響而失去風味，但成本上較低且造成身體不健康。《香之莊園》香草莢容易因為溫度引起變化，因為是純天然原料可讓食品味道更加柔和美味。

座落於花蓮縣壽豐鄉且近東華大學的《香之莊園》占地約1200坪，環境優美適合遊客親自造訪體驗香草莢的香氣和文化，還可享受愉快的親子行程。遊客品嘗《香之莊園》香草莢搭配純鮮乳所特製義式冰淇淋，有多種口味可選擇，並提供曲奇餅乾選購，還有以香莢蘭天然香料加工製成的甜品、熟食或飲品。假日想享受親子行程或想愉快放鬆身心，《香之莊園》為最佳選擇。香之莊園 Vanilla manor地址：花蓮縣壽豐鄉志學忠孝118號、電話：(03)866-3530。