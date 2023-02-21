歐都納辦春酒暨淨山 以行動愛山林

台灣戶外品牌「歐都納」長年推動並鼓勵全民戶外活動，更不斷倡導「親近山林、環境保育」，為保護台灣的好山好水而努力，將守護地球環境觀念深根公司文化，於企業春酒2/21當天發起「歐都納春酒聯歡餐敘暨淨山活動」，程鯤董事長帶領所有公司夥伴，於彰化虎山巖登山步道一起淨山，以實際行動愛護山林，守護山林美好！

春酒後全體員工在董事長的帶領下，進行淨山活動。圖/歐都納提供

歐都納不僅提供國人在安全登山所需的戶外服飾與裝備，致力成為大家戶外生活的好夥伴，同時更是注重守護地球環境，堅持使用環保材質並減少製程中的碳排放量，從產品設計、製造、公司作業、商品販售、消費者使用，盡量以減少汙染、綠色環保為目標設計製造，以實際行動讓世界更美好！

台灣是自然資源非常豐富的國家，一天內可以能夠體驗從海邊到高山的戶外活動，歐都納鼓勵健康戶環保外運動風氣，本著「親近山更要愛山」的理念，善盡社會責任更是以身作則，於春酒餐敘結束後，董事長程鯤與所有歐都納夥伴一同走出戶外，到彰化虎山巖步道，放鬆身心吸收芬多精，同時也自主進行淨山，希望能為台灣山林盡一分心力，在淨山的同時也發現彰化登山的民眾「無痕山林」觀念非常好，登山步道並沒有太多的垃圾，歐都納連續十餘年推動無痕山林活動，非常開心所有喜愛登山的民眾，能夠一起愛護山林，愛護台灣的這塊土地！

淨山完後全體合影。圖/歐都納提供

每年最熱門、民眾詢問度最高的「歐都納無痕山林」健行活動，也將於今年下半年再次回歸，提倡登山不留痕跡的登山過程，從登山的觀念做起，「歐都納春酒聯歡餐敘暨淨山活動」為2023年推動環保的永續之路寫下序曲，未來歐都納將會持續努力，以在2031年成為亞洲最環保的戶外品牌為目標，希望歐都納成為人與自然和諧共處，一起邁向綠色、環保、永續的道路，為守護地球盡一份心力。