愛馬仕ARCEAU Wow 工匠巧心錘煉打造工藝腕錶綺麗趣味空間
愛馬仕第二款WWG 2023展前錶款曝光， Arceau Wow微繪工藝腕錶的錶盤圖案來自同名的絲巾，這位藝術家創作的絲巾作品「Wow」令人驚艷，真的會讓人忍不住Wow脫口而出。2023 Arceau Wow微繪工藝腕錶與2021年的Arceau Space Derby 太空賽馬微繪工藝腕錶，這兩款錶盤圖案都是由同一位藝術家創作。
年輕的漫畫家Ugo Bienvenu兩年前為愛馬仕設計了一款令人驚豔的絲巾，它被命名為Wow。Wow，就如同設計師最初的想法，它拾取了愛馬仕所珍視的馬術精神，並將其移植到漫畫世界中，而且還是愛馬仕歷史上第一款雙面印製的絲巾！
Wow普普藝術風 雙面彩繪工藝精品
Wow令人驚嘆的效果不僅來自圖案本身，還來自製作方式，包括每一面的不同配色方案：正面以多色彩詮釋，背面則為單色版本。雙面錶盤這個想法從巴黎傳到瑞士及愛馬仕鐘錶工坊。Arceau Wow的錶盤運用纖薄的珍珠母貝當畫布，實現雙面彩繪的工藝作品，讓錶盤從正面看時，似乎背面的圖案也透過來了！激發靈感的絲巾一樣薄且半透明，絲巾一面是繽紛的色彩，另一面則是單色，重點是兩面的圖案是完全重疊的，這製作難度真的非常高。想像光滑柔軟的絲巾要在絹版印刷過程中，讓所有的顏色、線條及兩面圖案全部對位是多麼的困難！
在第一面，首先用黑色顏料將圖案臨摹其上，兩面皆可見。它能指引工匠的靈巧筆觸，直到最後一筆劃。接著，在第一面手繪整個裝飾圖案。柔和的色彩一點一點地鋪陳：足夠厚以賦予畫面視覺深度， 但又足夠薄以讓光線透過微妙的平衡需要最精湛的手工技藝。大約需要 20 層彩繪才能展現出這款圖案設計的每一個細微差異。 每一層都需要在 90°C 的窯中烘乾，以固定珍貴的顏料。
駿馬和女主角座落在錶盤第二面上的顯赫位置，並相對應於錶盤另一側。色彩更鮮明，顏料更濃密，圖案如同女騎士和她的坐騎一樣生動活潑，它們就像一起從錶盤中飛奔出來。馳騁的愛馬仕圖案以其明亮多樣的色調、浮雕效果和大膽風格，呼應畫於錶盤背面如絲綢般柔和的顏色。瞬間躍然而出的駿馬動作，蘊含大量細緻和勤奮的作工，耗費超過 35小時才能完成一個錶盤。
這款時計裝載於Henri d’Origny 在1978 年設計的Arceau 錶殼中， 備有兩種版本，均同樣由愛馬仕自製 H1912 自動上鍊機械機芯提供動力。第一款亮麗展現柔和的粉紅色調錶盤，而第二款則是藍色調。每款 750 白金Arceau Wow 工藝腕錶均搭配愛馬仕小牛皮錶帶，錶圈鑲嵌 82 顆鑽石，限量發行24 只。
技術規格
限量 24 只，並有限量編號
機芯：
愛馬仕自製 H1912 自動上鍊機械機芯 瑞士製造
直徑：23.9 毫米
厚度：3.7 毫米
動力儲存 50 小時
振頻：每小時 28,800 轉 (4 赫茲)
功能：小時、分鐘指示
裝飾：基板以珍珠紋與蝸形紋打磨，緞面處理的自動盤與夾板橋則滿佈 H 字母鐫刻飾紋
錶殼 ：
形狀 ⁄ 尺寸：圓形，38 毫米
材質：750 白金，錶圈鑲嵌 82 顆鑽石
鏡面：防眩光藍寶石水晶鏡面與錶底蓋 防水 3 個大氣壓
錶盤 ：
雙面珍珠母貝微繪工藝
錶帶 ：
櫻花粉色小牛皮（右）
普萊頓藍色小牛皮（左）