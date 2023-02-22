格萊天漾謝師宴！菜色驚艷「現切牛排、戰斧豬」

格萊天漾大飯店推出謝師宴優惠方案早鳥優惠免1成

隨室內口罩令逐漸鬆綁，各類春酒與謝師宴活動熱度也逐漸回溫，鄰近萬華火車站的格萊天漾大飯店是台北市飯店宴席活動首選，即日起至8月31日止，格萊天漾大飯店推出自助餐與桌菜謝師宴專案，菜色豐富如自助餐有現切牛排、戰斧豬排；桌菜則有松露烏冬蒸大蝦等。訂席師生可坐擁大台北天際線，品嘗主廚張建文團隊精心設計的美味佳餚。專案低銷桌席3桌或自助餐40位即可，於3月31日前預約付訂更可享免一成早鳥優惠，桌菜最低每人只需1,000元還送KTV歡唱三小時，讓畢業生能輕鬆無負擔的與師長同學共度歡樂時光。

圖／「爐烤香料戰斧豬」色香味俱全，是格萊天漾好評招牌菜色。圖／格萊天漾大飯店提供。

宴會的靈魂來自有溫度的美食！格萊天漾大飯店特聘港籍行政主廚張建文，經歷香港名廚學藝和台灣各大餐飲品牌的掌杓歷練，將其近40年的豐富經驗帶進格萊天漾，憑藉對料理的熱情，帶領廚務團隊不斷突破、創新佳餚口味，立志讓格萊饗宴成為賓客的最佳回憶。即日起至8月31日止推出謝師宴專案，中式桌席方案分為每桌10位10,000元及12,000元（10%服務費另計）兩種方案，10,000元方案即可享受格萊天漾好評第一的婚禮菜色「爐烤香草戰斧豬」；升級12,000元方案更有「松露烏冬蒸大蝦」、「黑椒時蔬豬肋排」、「人參蓮子燉雞盅」等經典中式佳餚，專案優惠最少3桌起，皆附果汁暢飲。最受學生族歡迎的自助餐式則是每人1,200元（10%服務費另計），菜色更有「現切爐烤肋眼牛排」，訂席滿40位另贈迎賓無酒精雞尾酒或自助式KTV歡唱三小時，讓師生們只用平價就能大啖星級美饌！

格萊天漾大飯店不僅餐點美味、價格合理，在廳房環境上更勝於大台北地區其它業者。格萊天漾有「台北最美天際線」的招牌特色，幾乎每個廳房都具備遼闊視野，全區挑高無樑柱，多功能的空間規劃可配合服務各種不同的活動需求，少至3桌適合單一班級、系所，多至50桌適合全年級、校友聯誼、跨校合辦謝師宴等活動都有完美場地可供服務，並有相關影音設備可供租用，讓畢業師生共享美景佳餚，為畢業生在疫情後的學生生涯留下最後的燦爛回憶。3月31日前預約付訂更可享免一成服務費優惠，訂席專線(02)2338-3366。