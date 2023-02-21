2023波灣國際食品展 臺灣館強勢回歸 搶攻中東市場商機

今（2023）年海外食品展首檔、中東非洲地區最大食品飲料拓銷平台—波灣國際食品展，於2月20日至24日在杜拜國際會展中心盛大開展，規模更創歷年之最，經濟部國際貿易局與外貿協會共同合作籌組的臺灣館亦強勢回歸，攜14家包含上市櫃臺灣優質企業近百件清真產品參展，首日駐杜拜臺北商務辦事處總領事張治平特蒞臨為臺灣廠商加油打氣。

主辦單位表示，雖歷3年疫情衝擊，今年規模再創新高，共計來自125國逾5,000家全球食品飲料商齊聚一堂，展期五天估計吸引超過10萬名參觀者入場。本屆臺灣館有深耕中東、北非地區多年的金車、歐典、永昇、家會香、臺灣司麥爾等模範生，也有首次參展的上市櫃潛力企業。駐杜拜臺北商務辦事處總領事張治平表示，欣見貿協籌組臺 商到杜拜參展波灣食品展（Gulfood），有第一次參展的廠商，更多的是年年來參展，可見杜拜波灣食品展是有效果的，期待下回有更多的臺灣食品商參加。貿協杜拜台貿中心主任魏福泰表示，參展企業各個蓄勢待發，引頸期盼爭取廣大之中東食品市場商機。

本屆臺灣館共帶領14家臺灣優質企業，其中12家超級業務員親赴杜拜推廣，並有2家以樣品參展，測試該市場產品接受度。去（2022）年於iTQi（International Taste Institute）國際風味絕佳評鑑中獲三星獎的健翔興業的天然鹼性水，選用臺灣北大武山天然水脈，時尚簡約設計提供高端消費者新體驗;飲料包材製造龍頭宏全也看準機能飲品商機，選擇貿易自由且轉口活絡的杜拜作為門戶，盼進軍廣大之中東歐市場。

拓銷海外，國際趨勢不可不知，展覽主辦單位在本屆增辦綠色議題研討會。臺灣館企業也跟上永續議題潮流，知名蔥抓餅的蔥阿伯除經典產品，同步展出使用正夯新食材—植物肉製成的餡餅；石城三點一刻新品－以微米技術製成之茶飲及咖啡粉能夠減少垃圾產生，另歐蕾系列則採用牛皮包裝袋以減少碳排，響應永續環保。

杜拜位處重要轉口貿易地區，為進入歐洲及非洲市場重要門戶，帶動展覽吸引多國參展商及參觀者，參展業者表示疫後首度恢復參展，首日專業買主數更勝以往，是今年海外拓銷商機一個好的開始。