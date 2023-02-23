TaylorMade、COBRA、神之鋼三大球具品牌 開年亮推強力球桿 更科技、更遠距、更容錯

TaylorMade、COBRA、Metal Factory等三大球具品牌2023開年就擺出衝刺陣勢！TaylorMade聲勢浩大，宣示TaylorMade闇影家族全面升級2.0，同時強推STEALTH 2開球木桿、Stealth HD鐵桿以及P700鐵桿組；COBRA GOLF不落人後，也發表以空氣力學真霸主AEROJET開球木桿領銜之2023 AEROJET家族球桿，另外AEROJET超級鐵桿組、最新KING鐵桿家族也全員到齊；而日本知名量身訂作精品球具品牌「神之鋼」 （Metal Factory） ，也精心發表全新A10 STR開球木桿，以台灣越來越多球友對球具之考究，神之鋼後市可期！

STEALTH闇影家族全面升級2.0 Stealth HD鐵桿將是球友贏球的絕佳秘器

去年TaylorMade以創新STEALTH碳纖維木桿震撼高球壇，今年闇影家族全面升級，以強調最高容錯性及擊球距離轟然推出三款開球木桿，包含Stealth 2、Stealth 2 HD及Stealth 2 Plus。全新Stealth 2桿面重量減輕至僅24克，甜蜜點變更大！另TaylorMade亦同步推出Stealth 2球道木桿與救援桿，其中標準設定版適合各種程度球友，起飛角與倒旋適中，能穩定擊出強而有力的距離。

另為協助球友精進成績，TaylorMade推出全新Stealth HD鐵桿，可實現帶有左曲彈道的高起飛角與遠距表現；至於備受讚譽之P700鐵桿組，23年新桿涵蓋P770、P7MC、P7MB，長鐵重心更低，起飛角上升，易打性亦更強化；短鐵則增加倒旋並優化彈道，擊球手感亦更紮實。

新款P770鐵桿桿頭較小，但是兼具遠距、高容錯及優異手感等優點。圖／業者提供

全新Stealth HD鐵桿可實現帶有左曲彈道的高起飛角與遠距表現。圖／業者提供

AEROJET一號木桿面遍布甜蜜熱區 AEROJET超級鐵桿為追求極遠距球友而生

COBRA GOLF今年力推之「空氣力學真霸主」AEROJET開球木桿包含AEROJET、AEROJET LS（Low Spin，低後旋）、AEROJET MAX三款，採用最先進PWR-BRIDGE配重科技，提供更低且更靠前桿頭重心；而鍛造PWRSHELL杯狀桿面則有利實現更快球速與更高出球角度，由H.O.T桿面科技創造的15個甜蜜「熱區」，無論擊球效率與球速表現都更臻極致！

「空氣力學真霸主」AEROJET開球木桿包含AEROJET、AEROJET LS (Low Spin，低後旋)、AEROJET MAX等三款。圖／業者提供

至於極限速距王AEROJET超級鐵桿組，係專為追求極遠距的球友所設計，除了外型時尚，主要是採創新PWR-BRIDGE配重，能更利於釋放力量和距離！而為滿足球技高超的資深球友，COBRA則是祭出KING鐵桿家族，不論面對何種草皮都能帶來更快球速與更遠距離。產品包括KING Forged TEC新鍛造鐵桿，以及KING MB（傳統鍛造肌背）、KING CB（緊實凹背）和 KING TOUR（科技凹背）等三款選手級鐵桿組，堪稱2023鐵桿精品之作。

迎合球技高超的資深球友，COBRA特別祭出KING鐵桿家族。圖／業者提供

極限速距王AEROJET超級鐵桿組因採創新PWR-BRIDGE配重，能更利於釋放力量和距離！圖／業者提供

A10 STR開球桿後旋更少穿透力更強 高反發版Hi A10 STR即將加碼導入

日本「神之鋼」（Metal Factory）每次推新桿，總是驚豔球具業界，從前代A9 SKY到三年後再霹靂發表的全新A10 STR，不僅要讓你的開球飛上天，更要直入星空！全新A10 STR運用全鈦合金桿頭搭配桿底配重，藉由10:1跟趾配重桿面在擊球瞬間更易回正，擊球效率更紮實。A10 STR為滿足全差點球友，桿頭容積提升成460c.c.，造型緊湊，桿面較高，能帶來後旋更少且更具穿透力的強勁彈道。

迎合球技高超的資深球友，COBRA特別祭出KING鐵桿家族。圖／業者提供 A10 STR為滿足全差點球友，桿頭造型緊湊，桿面較高，能帶來後旋更少且更具穿透力的強勁彈道。圖／業者提供

A10 STR也是首款搭載桿面可調式插鞘的「神之鋼」開球木桿，規格有9.5與10.5度可選，強調手工施作的桿頭色調包含天空藍及宇宙黑，都有著迥異於量產桿的韻味與魅力。值得一提的是，日本「神之鋼」隨後也將加碼推出高反發版Hi A10 STR開球木桿，不僅遠距，且以低後旋見長！