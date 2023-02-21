「享沐時光」結合苑裡在地特色的美食美湯

苑裡有溫泉嗎?吃的到澎派的海陸美食嗎?這是到訪「享沐時光莊園渡假酒店」的旅客時常會問到的問題。位於苗栗苑裡鎮的「享沐時光莊園渡假酒店」於2020年開幕，至今開業已邁入3週年，為苑裡地區首間主打溫泉的渡假酒店，酒店客房數量為90間，提供有11 種房型，每間寬敞舒適的客房都擁有獨立溫泉湯池，供旅人在房內就能享受泡湯樂趣。酒店的溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，(PH8.2 8.3 弱鹼性溫泉)，碳酸氫鹽泉一般俗稱為美人湯。溫泉出水溫度高達70 度、不加溫、不回收、為無色無味天然的湧泉。

採用苑裡在地產的藺草製作日式客房的塌塌米，一打開房間，就可以聞到滿室的藺草香，此為時尚日式房型。圖/業者提供

「享沐時光莊園渡假酒店」郭仲紋經理，同時也是苑裡長大的在地人分享，苑裡地名本作「彎里」，南鄰大安溪北岸與台中市大甲區相鄰，東依火炎山與三義鄉為鄰，北靠通霄鎮，西濱台灣海峽，是苗栗縣開發最早的鄉鎮之一。苑裡鎮同時是苗栗縣境內少數的擁有平原地形的行政區，具有有「苗栗穀倉」、「苗栗米倉」美譽，此外苑裡也是藺草的主要生產區，曾經出口大量的藺草製品。

裸湯風呂分為男湯、女湯，並設有置物櫃、梳妝區、洗手間、蒸氣室、烤箱等，設備齊全。圖/業者提供

因此酒店當初設計規劃時，即大量採用在地文化藺草製品作為酒店的裝飾，亦採用苑裡在地產的藺草製作日式客房的塌塌米，一打開房間，就可以聞到滿室的藺草香。此外酒店中特別規劃有裸湯風呂及露天風呂，讓到訪旅客們都可以感受到宛如置身日本溫泉旅館的風情。

「享沐時光莊園渡假酒店」廖益輝行政主廚與招牌料理「香悶稻草西施牛」。圖/業者提供

郭仲紋經理強調，有美湯，就少不了美食，酒店特聘具有數十年中餐經驗的廖益輝行政主廚，為賓客們帶來結合在地特色的海陸美食佳餚，像是「香悶稻草西施牛」、「港式避風塘沙公」、「窯燒果木片皮鴨」等招牌菜，饕客品嘗完無不按讚! 在2023年疫情逐步解封之際，台灣各大知名旅遊景點人潮洶湧，希望能讓更多人能夠了解到苑裡小鎮的美，「享沐時光莊園渡假酒店」將不定期推出各項優惠活動，歡迎各界公司行號，家庭旅客及團體旅客到訪酒店，享受具有在地特色的美食與美湯。