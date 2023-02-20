達美樂捐營業額1％ 助土耳其、敘利亞重建計畫

土耳其、敘利亞震災重建計畫，達美樂邀您一起幫忙！即日起至26日為期一周，台灣達美樂全台183家門市將捐出一周營業額的1％，民眾除了可享用美味披薩也能發揮善心，為土耳其及敘利亞重建之路盡自己的微薄心意。

達美樂行銷公關部表示，土敘震災發生後，台灣達美樂營運策略發展中心即開始構思如何能實際將愛心貢獻至土敘震災計晝，經過多方協調並聯繫相關合作單位後，今(20)日開始展開為期一周募捐善款。全台183家門市將捐出一周營業額的1％，讓所有喜愛達美樂披薩消費者也能共襄盛舉，一起作愛心捐善款支持土敘重建。

此次善款將攜手基督教救助協會(CCRA)，將至達美樂享用披薩的消費者愛心善款贈給土耳其及敘利亞災民。響應善款募捐活動，達美樂同步推出自20日至24日限定外帶9吋披薩一個129元活動，限定如夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬等7種口味，讓所有消費者開心享用放心捐款。達美樂善款募捐活動詳情可洽詢客服中心：0800-291-252。 達美樂官方網站：www.dominos.com.tw或洽詢訂購專線：(02)4125252。