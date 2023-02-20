有輪SHARK BENKIA 保障騎士安全

文/王志誠

有輪有限公司創立於2004年，始創於台北承德路，以機車零配件改裝維修起家，於2006年搬遷至台中，逐漸轉向以人為本的安全防護用品，於台中深耕長達17年之久，為全球頂尖法國安全帽品牌SHARK、平價人身部品品牌BENKIA台灣總代理，在給予顧客最佳配戴舒適性的同時，提供最安全完整的保護。

好輪騎士精品為有輪有限公司旗下企業，以代理銷售平價且貼近年輕族群的品牌，希望能成為年輕世代的新選擇，並期盼分享給一般民眾騎乘機車的安全知識，目前代理品牌有中國近年強勢新興品牌MOTORAX摩雷士安全帽。

有輪公司負責人徐志軒表示，SHARK擁有30多年的歷史與經驗，無疑是世界上安全帽設計與製造的領頭羊，不斷推翻技術和創新的極限，讓每個人都能在絕對安全的情況下享受騎乘樂趣。在工廠內，所有安全帽的模型於製造過程中，在不同階段皆經過嚴格的品質管控，確保我們的客戶獲得無可挑剔的滿意度，絕不在安全和品質上妥協，也是SHARK始終受到騎士青睞到現在的主要原因。

摩雷士MOTORAX由好輪公司為總代理。（圖/好輪提供）

提到摩雷士MOTORAX，徐志軒指出該品牌為中國與義大利合資品牌，立志做亞太區的高端安全帽，面對年輕人、貼近生活、並追求成為頂級品牌而打造。採用最具獨特性的花色、個人風格個性配件，期望能在台灣創造全新潮流。相信沒有完美的產品，只有不斷保持追求完美的心、永不停止追求完美的行動，一點點完善、一點點趨於完美，這是摩雷士的產品哲學。

有輪公司市場佈局，著重在國內中高單價安全帽販售商、進口安全帽販售商、重型機車販售商、重機族群、速可達騎士、賽車選手、休閒騎士、復古車騎士、越野車騎士，滿足所有騎士的安全配備需求。

該公司期盼未來能在各式展覽或活動中，教導國人正確的用路習慣和穿戴合適的安全護具，讓憾事不再發生，也期望能讓騎士們享受騎車的快樂。