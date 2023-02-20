二輪部品協會 推動二輪產業前進

文/王志誠

台灣二輪部品同業促進協會(MAAT)成立於2001年，針對機車改裝精品成立的社會團體，目前擁有二百多個會員，成立以來始終為業者發聲，強調可以合法製造，合法販售，為何不得合法安裝？呼籲政府當局應針對產業面臨的實際問題，給予正面協助，方能有效促進產業發展。

政府部門對機車產業以成車作法令規劃，卻疏漏機車零配件規範，殊不知一部機車乃由數百個零配件所組立而成。業者提供更優質安全並具備娛樂性質的產品，產品產量少質精之機車精品，又因個人需求而衍生改裝。因法律沒有對機車零件作清楚規範，導致廠商可以生產販售，但使用者不能合法安裝，造成非原廠零件即是違法的窘狀，故成立協會以為反應溝通。

MAAT的會員集結了製造商、品牌商、批發商、車行、車隊，一方面可以代表業界加強與政府聯繫及觀念的溝通，另 一方面也是機車改裝產業交流溝通的平台。MAAT每年參加國內外各大機車展、推出台灣二輪世界會刊、電子書平台APP，亦將透過機車展、賽事、活動⋯等，讓會員的改裝精品能更直覺地呈現給使用者，也讓會員能更精準地找到目標客源，協助會員推廣宣傳台灣機車精品，也讓使用者安心購買合法安裝。

協會理事長何春達表示，連結產業資訊傳遞、政令宣傳溝通、產業人才培育、國際貿易促進、協會資料庫e化等等，將是任內執行重點。呼籲政府應重視業者心聲，可以合法製造，合法販售，為什麼不能合法安裝？主張符合法規的零件應受到法律保障，不合時宜的法令規範應當修改。未來不論是油車抑或電車，都需要二輪界的精品，呼籲大家一起努力打拼再創產業榮景。