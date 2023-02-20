泰爾輪胎館 倍耐力仁德旗艦店啟航

文/王志誠

倍耐力Pirelli始創於1872年，為義大利輪胎公司，世界知名輪胎生產商之一，其產品銷售遍及世界各地，深受消費者喜愛與信賴。泰爾輪胎館TIRECLUB憑藉其優勢因應而生，倍耐力仁德旗艦店位於仁德交流道附近，以CLUB的概念服務大台南地區及南來北往的客戶。

泰爾輪胎館乃大壹汽車投資設立，大壹汽車經營汽車買賣為主，為進一步服務客戶遂成立。該公司負責人蔡佳致表示，如何創造差異進一步服務客戶，乃其努力的方向。一般輪胎店捨不得投入設備，實際上日新月異的產品，實非人為經驗所能目測判斷，必須借助科技及機器設備。

該輪胎館完全按義大利原廠規格的投入三大重點設備，即Hunter系列的TCRH全自動魔術拆胎機、RFE壓胎自動診斷平衡機、HawkEye Elite 3D四輪定位系統，作為該公司服務顧客的最高品質目標，一般使用者以為只要方向盤不搖晃，即是四輪定位完成，其實是錯誤的觀念。每一款車子原廠的輪胎數據皆不一樣，該館設備可拉出原廠數據，讓客戶享受安穩平順舒適的移動生活。透過泰爾專業技師讓設備發揮最大價值，並針對顧客所需提供建議，進而形成最細緻的品牌服務。

泰爾輪胎館佔地200坪，2023年起1月開營運，提供大壹汽車顧客更周全的售後服務，涵括輪胎更換、四輪定位、輪胎動態平衡、底盤耗材更換、基礎保養、冷氣清洗等基本服務，同時提供仁德地區車輛保養一個新選擇。