台東冠軍水果鳳梨釋迦登陸桃園!

張善政市長：鼓勵市民踴躍訂購、支持台灣優質農產

桃園市長張善政今（20）日上午前往蘆竹區與台東縣長饒慶鈴共同出席「桃園。台東好釋多－鳳梨釋迦行銷記者會」，張市長表示，非常歡迎台東縣長饒慶鈴帶領縣府團隊來到桃園一同促銷台東特色名產「鳳梨釋迦」，其為台東相當重要的在地農特產品，涵蓋膳食纖維、維他命C等豐富營養，有助於消化及增進健康。張市長指出，因為桃園有較大的消費市場，希望在此推廣，可以讓辛苦栽種的台東農民在產季獲得應有的收益，他也鼓勵市民踴躍訂購，一同品嚐好山好水的台東種植出來的優質水果。

台東縣長饒慶玲推薦該縣特產「鳳梨釋迦」 飽含膳食纖維、維他命C等營養豐富，請全國民眾踴躍採購品嚐。 圖/傅秉祥

由台東農特產 「鳳梨釋迦」 入菜的帝王小米烏蔘令人垂涎。圖/傅秉祥

台東縣運用冠軍水果鳳梨釋迦加工製成的啤酒。圖/傅秉祥

張善政談到饒縣長過去曾邀請他擔任台東縣的縣政顧問，因此他責無旁貸要擔任台東鳳梨釋迦的代言人，他表示桃園市政府已持續努力促銷台東鳳梨釋迦，從農曆春節開始，農業局透過農會系統即已銷售約2萬斤，而經發局與桃園企業體系合作迄目前也訂購近2萬斤，總計桃園訂購量已逾4萬斤且訂單量陸續上升。張市長說，為優惠桃園市民，「購夠台東」官網設置「桃園市政府專區」（網址：https://www.gogotaitung.com/categories/桃園市政府專區），提供每盒10斤的台東釋迦含運優惠價500元，同一地址訂購50盒，每盒更享優惠價450元，讓市民可以用實惠價格，享用營養好吃的台東釋迦。

張市長與饒縣長在記者會上也一起品嚐鳳梨釋迦，以及由台東農特產入菜的樹豆茶香燉元蹄、翡翠百花海虎蝦、帝王小米烏蔘等3道特色菜餚。張善政強調感謝中華民國台東縣旅外同鄉會召集人許順隆、桃園市台東縣同鄉會理事長張桂珠在幕後穿針引線促成本次活動，他說自己曾多次造訪台東，深感栽種鳳梨釋迦是非常辛苦的產業，希望透過今日活動，讓桃園市民多加認識、訂購、品嚐鳳梨釋迦，除了促進自身健康外，並讓農民獲得應有的收益，也期盼各界踴躍支持台灣農產，一同推廣有益健康的鳳梨釋迦。

台東縣長饒慶鈴表示，鳳梨釋迦在台東縣是非常重要的經濟作物，以往每年有高達近40億元的外銷收入，今年因外銷受阻，十分感謝桃園市政府主動協助認購，讓農民在收穫的時節，付出的辛苦有所回饋，也歡迎桃園市民前往台東遊玩。另饒縣長也分享，早期鳳梨釋迦多是出國比賽及外銷，並以銷往中國大陸為主，因此在台灣市面上不易看到，近年因外銷受阻，縣府團隊兩年多來積極在各管道，讓國人重新認識鳳梨釋迦這款冠軍水果，同時朝向加工方式，應用於啤酒、果乾等產品，讓鳳梨釋迦以更多元的方式呈現在消費者眼前!饒縣長指出，本次訂購的鳳梨釋迦是採取「產地直送」，農民採收後將直送至消費者手上，2至4月仍有一批鳳梨釋迦上市，希望國人一同「拉尾盤」，讓農民一年的辛苦有所收穫。

桃園市農業局長陳冠義表示，台東縣鳳梨釋迦種植面積高達逾2,800公頃、產量約1萬9,000公噸，農民一整年的辛勞就等待收穫的時節，鳳梨釋迦的產季從過年前開始，2月來到盛產期，桃園各工商企業及各農會熱情力挺，在短時間內已訂購超過4萬斤。桃園市觀旅局長周柏吟表示，桃園市政府特別與尊爵天際大飯店合作，運用台東的鳳梨釋迦及許多美味食材入菜，並由飯店3屆國宴主廚王添滿運用樹豆、小米、金針花、紅藜等台東農特產，設計出「台東月饗宴」料理，推出樹豆茶香燉元蹄、翡翠百花海虎蝦、帝王小米烏蔘等9道特色菜餚，在桃園即可品嚐來自台東的好滋味，飯店也推出台東月饗宴住房優惠活動，最低4,000元就可享一泊二食超值享受，周局長也提及，為感謝桃園市政府對台東農特產的大力支持，饒縣長也熱情邀請張善政市長及桃園市府團隊，在暑假期間到台東體驗「台灣國際熱氣球嘉年華」，藉由全台灣最大的熱氣球盛會，互相學習並深化城市交流，同時也向全世界的遊客宣傳桃園觀光之美。

今日包括桃園市議員錢龍、台東縣政府農業處長許家豪、台東縣農產公司總經理鍾耀仁、台東縣工商發展投資策進會總幹事吳柏成、桃園市副市長蘇俊賓、副秘書長金志聿、顧問陳信守、農業局長陳冠義、觀旅局長周柏吟、經發局長張誠、蘆竹區長蔡世志、桃園市工業會理事長黃成業、桃園市農會總幹事周宗維及各農會代表、中華民國台東縣旅外同鄉會召集人許順隆、桃園市台東縣同鄉會理事長張桂珠等工商企業代表均一同出席。