騰達二輪APRILIA MOTO GUZZI幫重機騎士圓夢

文/王志誠

騰達二輪有限公司創立於2012年以銷售大型重型機車為主，成立至今已銷售4000餘輛重機，協助4000多位重機騎士圓夢。目前乃義大利知名重機品牌APRILIA、MOTO GUZZI大台南區域經銷商，也是KTM、CF MOTO（春風）區域經銷商，而其他國際知名品牌重機則由榮秋重機、榮立國際平行輸入，亦即市場上知名品牌熱銷車款皆可經由騰達二輪購得，該公司亦另外成立重機維修保養專門店，以服務重機騎士。

騰達二輪創辦人李軍鵬回憶當年也是重機的愛好者，在青少年時則喜歡看騎士騎著重機馳騁在公路上，投入大自然的懷抱。2002年我國正式開放重機進口，遂成立了重機車隊，結合同好一起遨遊。也由於喜愛重機而認識相關重機業者，終於在2012成立自己的重機專賣店以服務重機騎士。

對於一個新手而言，應該如何挑選重機呢？李軍鵬表示重機沒有絕對的好壞，各車皆有其特點，重機新手可能在網路上閱讀相關資訊，再就自己喜歡的、想要的、買得起的（經濟能力）去做考量。入手新車之後，若因購車前各項因素改變了，屆時再做改變調整。就跟汽車一樣，也會因為滿足不同的需求，而選擇了不同品牌的車子。

騰達二輪所經銷的Aprilia、Moto Guzzi乃屬義大利比亞喬（PIAGGIO）集團，該集團是歐洲規模最大的機車製造企業，是全球第一輛踏板車VESPA的製造商。除PIAGGIO品牌外，義大利比亞喬集團還擁有韋士柏（Vespa)、吉列那（Gilera）、德比（Derbi），古茲（Moto Guzzi）、阿普里亞（Aprilia）等眾多世界著名的機車品牌，其兩輪機車產銷量高居歐洲第1位， PIAGGIO在世界各地擁有數十家工廠，員工6萬多人。

Moto Guzzi著重品味。（圖/王志誠）

同屬一個集團的Aprilia與Moto Guzzi，究竟有什麼差別，李軍鵬指出Aprilia標榜性能，而Moto Guzzi著重品味，每款重機皆有不同的特點，一如生活，有時享受寧靜，有時嘗試狂野。

騰達二輪保養服務中心。（圖/王志誠）

李軍鵬強調，購車重要，在購買思考過程中，最好要去看實車，莫要只是網路瀏覽，因為可能出現與實車配備或顏色不同而產生誤會。同時保養維修也重要，做好保養才能享受用車過程的安全與舒適。