潘慧如開設寵物旅館 為愛圓夢 歐德集團客製化設計 打造毛孩幸福窩

寶貝毛孩樂樂的離世，讓凍齡女神潘慧如下定決心開設「3天2夜寵物旅館」，為愛圓夢，希望為來此美容住宿的毛小孩打造舒服又像家的幸福窩，所以再度找上曾經為她規劃居宅，值得信賴的歐德集團客製化寵物旅館。

歐德設計師穆思妍(左)為藝人潘慧如(中)客製化寵物旅館。圖／歐德提供

深知創業不易的斜槓藝人潘慧如，籌備期間除了進修寵物專業課程，成為藝人第一位取得照護員認證外，針對寵物旅館裝潢設計更是不馬虎，特地到歐德門市和優渥門市親挑親選，適合毛孩及寵物旅館產品，與歐德設計師穆思妍溝通後，以「家」為概念，在旅館住宿區規劃近15坪大的舒適客廳，選用歐德健康綠建材設置毛孩專屬儲物櫃；設置吊掛牽繩、項圈的黃色洞洞板牆；搭配優渥設計「帕瑪實木沙發」，寵物布抗污、耐磨，不怕抓傷，讓毛孩來到這裡像度假一樣，可以自由奔跑、跳躍，強調不關籠服務，毛孩可以自己選擇休息空間的潘慧如直說「這裡根本就是寵物的快樂天堂」。

潘慧如3天2夜寵物旅館選用歐德健康綠建材，設置毛孩儲物櫃以及可愛洞洞板，完善收納寵物用品。圖／歐德提供

為了營造毛小孩喜歡又不恐懼的環境，在美容SPA區一入門就以北歐風木質調營造暖心氛圍，木紋與石紋相襯的雅致接待櫃台輔以導圓角設計；簡約木質層板擺設美容商品；選用同樣抗污耐磨的優渥「支持小城實木沙發」及「多功能邊几」，讓毛孩感受無壓場域，享受美好的SPA之旅，寵物主人也可以安心託付。

寵物美容SPA區以北歐風木質調營造暖心氛圍，歐德傢俱讓毛孩享受無壓SPA之旅。圖／歐德提供

除了毛孩專區外，潘慧如最愛的就是員工休息室整面超有質感的莫蘭迪藍收納櫃，配上造型門把，讓空間整個高級起來，每經過一次潘慧如就要說一次「好美啊」，衷心感謝歐德的專業與貼心。

潘慧如最愛員工休息室超有FU莫蘭迪藍收納櫃，直呼「好美有質感」，感謝歐德的專業與貼心。圖／歐德提供

談到籌備、裝潢過程遇到種種困難與阻礙，潘慧如忍不住哭了，坦言過程中「想要放棄、不斷崩潰、每個階段都以淚洗面」，還說「差點要去賣血了」，看到「3天2夜寵物旅館」如願完成，非常感謝一路走來願意幫助她的人。

優渥設計「帕瑪實木沙發」寵物布不怕抓傷，毛孩來到旅館就像度假，可以自由奔跑、跳躍，潘慧如坦言「根本就是寵物的快樂天堂」。圖／歐德提供

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