2023烘焙展亮點：苗林行「烘焙關鍵字」掀起麵包新革命

(2/16-2/19)於南港展覽館登場的2023台北國際烘焙展，食材代理商苗林行以『#烘焙關鍵字』為主題，邀請日本、歐洲原廠、台灣優秀的咖啡及烘焙相關從業人員蒞臨，帶來最新的市場情報及關鍵策略，現場結合豐富的商品提案，帶來能滿足各類店型需求的烘焙對策。

相對台灣，日本更早面對瞬息萬變的營運問題，在經歷人力短缺、疫情、店鋪漲租等問題，唯有掌握精準的經營與消費關鍵，才能在激烈的市場洪流中生存下來。

展會現場苗林行展區參觀人潮不斷，洽詢踴躍。圖/業者提供

「複合式經營」呈顯學，BAKERY CAFÉ精彩提案第三彈

連續三年，苗林行帶來以類沉浸式體驗的”BAKERY CAFÉ”型態，透過與國際原廠及市場情報的蒐集，讓逐漸成為顯學的複合式餐飲店型帶來更多的想像。在具備相對成熟的經驗中，苗林行與日本及歐美原廠共同合作，推出符合時下經營的最佳關鍵字，一種原物料的多重應用、一款商品的多種搭配性、製程簡化但美味卻不變的強勢新品、強強聯手的共好式行銷策略，藉由對應的銷售品項、製程建議、行銷經營等多重面向企劃，在人力短缺且成本高昂的現在，帶來不容錯過的創意與想像。

同步日本、歐美最新資訊，烘焙關鍵市場情報講座

本次展會苗林行攜手日本、歐洲品牌方、台灣優秀的烘焙、咖啡產業店家以及多位餐飲產業相關領域夥伴，於本次的展會現場共同帶來精彩的市場情報分享與最新的烘焙市場關鍵資訊！從市場情報、最新物料資訊、設備應用、行銷策略著手，以最直面的方式於現場交流，共同激盪出全新的創意與火花。