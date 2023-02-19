主璿電商新零售擴大舉行春酒慶業績飆升

由於疫情期間全球實體零售產業遭受嚴峻打擊，不少品牌加強網路銷售佈局，讓電商蓬勃發展，2022年底一份報告指出台灣6大電商成長43.8%，顯示電商滲透率仍持續看俏。位在台中的主璿新零售18日就慶祝業績飆升擴大舉辦春酒活動，總經理楊鼎濬表示主璿新零售有賴同仁及現場夥伴的努力，近3年的營收金額達到疫情前的150%，因此席開13桌感謝大家創造豐碩成果。現場頒發多個摸彩獎項和獎金，最大獎有電動機車，加上不斷的現金加碼，讓現場氣氛相當熱鬧。

在電商持續成長的銷售趨勢環境下，主璿新零售席開13桌擴大舉辦春酒活動。圖／業者提供

楊鼎濬總經理表示，主璿經營十個年頭，至今線上加線下共有30多個通路，另外還可還可提供品牌商在倉儲、物流合作及幫助商品迅速導入市場等服務。名模洪曉蕾也出席春酒活動成為全場焦點，她自創高端醬料品牌「蕾味」，是主璿新零售的合作夥伴。她致詞表示蕾味從2021年開始進到市場，去年初在好友的介紹與主璿團隊合作後，蕾味產品在短時間內快速的在全台灣的各大通路上架，更出口到香港的高端超市販售，除了銷售端的合作，連倉儲物流都是一條龍的服務，對新品牌真的是大力相助。

名模洪曉蕾自創高端醬料品牌「蕾味」，出席主璿新零售的春酒活動成為全場焦點。圖／業者提供

楊鼎濬原本在實體通路服務13年，後來進入Yahoo奇摩擔任品牌經理，累積豐富的電商操作經驗，因為發覺電商的龐大潛力，於是自創新品牌主璿新零售，至今跨足熱門的拌麵市場、休閒食品類、飲品市場、蔬食類、冰品市場。他指出疫情爆發後許多人不喜歡出門與人群接觸，促使電商崛起，主璿新零售3年期間營業額均成長到疫情前的150%，讓合作夥伴都趕上這一波疫情的電商銷售紅利，接下來進入後疫情時代也會努力打通各個通路，讓合作夥伴的銷售更加提升。