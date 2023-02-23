PGO全新運動水冷旗艦TIG 首曝2023臺南車展

以性能車款聞名的PGO摩特動力機車，將在2月24至27日於「2023臺南車展」首次曝光眾所期待全新運動水冷旗艦TIG(T-Technology 科技、I-Intelligent 智能、G-Genius 天賦)，TIG集結超強水冷科技、智能儀表和全方位安全操控等特點於一身，將帶來全新的馭駕新體驗，堪稱市場同級車中，性能最強大，操控最優異的運動小鋼炮，邀請一睹為快。

連續榮獲21年經濟部台灣精品獎的PGO摩特動力這次除了提前曝光全新車款TIG外，現有的獲獎機種也會在本次車展上展出，包括DOHC水冷新動力黃牌小鋼炮TIGRA250、女大生最愛的時尚經典J-bubu、法式浪漫就要你無鑰而馭的Spring125、還有都會實”載”好讚友ZAN125等熱門車款，同時採用PBGN電池交換系統的智慧電動車歐風美型微笑Ur1和巧有實力不容小覷的綠牌輕型Ur2plus也將在現場展出，提供更多的選擇。

臺南車展除了大會精彩的活動安排外，PGO摩特動力也將現場安排與消費者互動活動，讓參觀者更深入地了解各款車輛的特點和優勢。此外，現場還將有獨家專屬購車優惠，限時限量，讓參觀者在車展現場就可以輕鬆入手心儀的車輛，不要錯過這次精彩的車展，歡迎一起來了解最新的車輛科技和駕馭樂趣吧！