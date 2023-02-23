SYM省油國民車系列迪爵125、活力125全面一級油耗版新上市

繼全新迪爵熱銷冠軍，2023元月SYM推出省油國民車系列迪爵125、活力125全面一級油耗版新上市，搶在新年度以省油家族攜手與消費者亮相，讓消費者一開春就有好車選不完。

甫上市即受到消費者好評的全新迪爵，以「尚省油擱有力」EnMIS引擎技術締造63.9km一桶油跑台北高雄的傲人成績，獲得車主一致好評。三陽突破的腳步不停歇，在新年度元月旋即推出國民車全系列迪爵125、活力125一級油耗升級版，新一代京濱噴射系統搭配引擎優化工程，透過智慧整流系統、CVT調整、ECU參數優化等技術，運轉穩定、耐用度高。尚省油擱有力，省油升級，馬力一樣好！

打造符合全民生活型態車型是SYM的任務，更是三陽與消費者站在一起的起點，為滿足消費者日常通勤、載人及載物需求，SYM國民車省油家族有著不同的使命以及滿足多元消費者使用情境，像是對於經常長途騎乘以及有載運日常用品需求，能解決頻繁加油、大空間有著國民旗艦全新迪爵選擇，而新款一級油耗迪爵125 也加入省油行列，活力125也是不少小資女、上班族心頭好，能夠輕盈穿梭車陣、輕鬆立中柱，讓上班路途更自在。

不僅如此SYM國民車系125更配備了零後仰懸吊系統A.L.E.H.，讓起步加速都更加平穩順暢，以及三陽獨家技術新一代CBS2.0 連動剎車系統讓安全更有保障。

而在經濟議題有感氛圍下，省油即省錢更省心，省油升級版迪爵125、活力125無疑是替廣大消費者解決生活痛點，現在入主迪爵125即享10,000元購車金(直扣)，三陽再加碼4500元(直扣)，汰舊換新最高補助20,800元；活力125即享8,000元購車金(直扣)，三陽再加碼2000元(直扣)，汰舊換新最高補助16,300元。現正同步推出全新迪爵享購車金10,000元(直扣)及24期0利率，新的一年SYM誠摯推出國民車全車系「尚省油擱有力 日本京濱 一級油耗」，就是要讓國人感受誠意滿滿，騎新車迎新年。