8818炸雞紅遍台南 32小時賣出3千份炸雞打破紀錄

每年台南奇美博物館舉辦「耶誕市集」熱鬧非凡，上個月圓滿落幕的聖誕4天狂歡嘉年華，在疫情後人氣爆棚，尤其是美食攤位萬頭鑽動，備受青睞「8818炸雞」湧進許多在地民眾願意花半小時排隊等候，勇奪「攤王」寶座，整整賣出3千隻炸雞，炸雞美味的魅力無法擋，且站穩美食圈地位。

30年老店也曾經歷風雨飄搖的日子，由於之前該品牌定位模糊，8818炸雞曾一度面臨關店危機，吳宜潔與弟弟吳易澤於2011年聯手重振品牌士氣，期間還面臨一天營業額只有5千元的慘況，直到如今銷量驚人，炸雞常一出鍋就被消費者掃購一空，終於熬出頭。

網友戲稱「8818是間被披薩耽誤的炸雞店」，原來起初創業時是以披薩為主軸、炸雞為輔，雖說披薩口感也堪稱水準之上，整體餡料均採用高端食材搭配，火候口感也相當到味，但畢竟披薩是西方食品，能夠與知名披薩店並駕齊驅已屬難能可貴。而炸雞在東西方國家中各有其巧妙不同，8818炸雞能融合西方文化又能創造差異性，才能在此競爭激烈環境下突破重圍走出自己一片天。

8818炸雞最熱賣的則平均每月可賣掉一萬隻炸雞，以客人點餐的比例來算，有八成客人都會點炸雞。若當天有100位客人，炸雞至少80隻以上。平常也會有公司行號叫外送，最令人難忘的事，竟然有次接到250隻炸雞的大訂單，受到大鼓舞。

8818平均每月可以賣掉一萬隻炸雞。圖／8818炸雞提供

為打響8818炸雞名號，吳宜潔姊弟倆努力主動出擊，只要任何市集活動絕不缺席，在幾坪米大小攤位上只賣最好吃的炸雞。當他們聽到每個經過攤位的人，都會小聲驚呼：「哇！8818也來了！」此時姊弟倆終於落下心中大石頭，感動的說「品牌真的做起來了。」