極絢之淬「格蘭路思42年單一麥芽威士忌」引領低調奢華珍藏新趨勢

2023年格蘭路思由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製,發表全球限量珍稀酒款「格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年」,Laura Rampling在釀造風味與呈獻心意上跳脫以往制式的品牌框架,完美反映出新思路的意象概念,除了於珍稀手工訂製雪莉桶內陳釀酒液,更結合唯一英國在地生產Dartington Crystal手工訂製水晶酒瓶,每一個頂級手工酒瓶都是由八位具備40年以上精湛水晶工藝經驗的工匠,秉持最嚴謹的態度、以最高品質的11道繁複工序,純手工打造而成,體現出低調奢華的高質感,讓具有獨到品味、對風格有極高堅持的人們,有無可挑剔的理由,詮釋出珍藏者價值不凡的眼光。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監 劉姿瓘表示,創立於1879年,位於蘇格蘭斯貝賽(Speyside)產區的頂級威士忌品牌「The Glenrothes格蘭路思」,擁有承襲百餘年釀造工藝,並懷抱「雪莉桶新思路」的創新態度,冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌,都能有如限量藝術品般的存在。而格蘭路思首席釀酒師Laura Rampling深知人們對於品質與精緻生活的追求,為了打造這款鉅作,她挑戰品牌傳統框架、將創新思維傾注,並發揮勇於嘗試的實驗精神,因此走出一條嶄新的新思路。

「格蘭路思-極絢之淬42年」外盒設計首次採用鮮豔彩色包裝,雅緻且蘊藏的強烈藝術風貌,融合著酒廠周遭的斯貝賽風光色調,以及蘇格蘭地形的蜿蜒變化,將酒廠腹地的風貌以彩色等高線盡收眼底,並以銀色線條代表舖地式的酒窖倉庫,展現出與過往作品截然不同的設計風格。業者提供

「格蘭路思-極絢之淬42年」來自唯一英國在地生產Dartington Crystal手工訂製的水晶酒瓶,每一個頂級手工酒瓶都是由八位具備40年以上精湛水晶工藝經驗的工匠,秉持最嚴謹的態度、以最高品質的11道繁複工序,純手工打造而成,象徵橡木桶的多重刻面,搭配運用六角形切割工法的藝術花紋,展現出琥珀色酒液經時間淬煉而染上的璀璨韻味,體現出低調而奢華的質感。業者提供

劉姿瓘說道,「格蘭路思-極絢之淬42年」的創作靈感來自首席釀酒師 Laura Rampling對於威士忌風味多年來的深入了解與堅持不懈,相信「只在最美好的時刻Bottled only at the perfect moment」裝瓶的品牌理念,打破常規以特定年份裝瓶的習慣,在格蘭路思酒廠中時間與風土的淬鍊下,將42年這最美好的絢燦歲月裝填入英國在地唯一Dartington Crystal頂級手工水晶酒瓶,將甘美濃醇的酒液融合匠人無與倫比的雕刻工藝,兩大領域的佼佼者強強攜手,雕塑出獨一無二、珍稀不凡的藝術傑作Dartington Crystal是現今唯一英國在地生產的頂級水晶品牌,每一位工匠皆擁有40年以上的反覆培訓與經驗累積,方能運用精湛的吹製技法,打造出每件風格獨特的水晶製品,並會在每件作品蓋上品牌專屬標章,象徵40年匠人工藝的不凡認證。

品酩「格蘭路思-極絢之淬42年」時,水晶瓶蓋所投射出的絢爛光芒,搭配酒體中的極致馥郁花香,不但在鼻喉間美妙綻放,更深刻烙印在嗅味覺記憶裡,散發出與眾不同的儀式感;欣賞著琥珀色酒液注入杯中,一嗅酒香,最初洋溢著帶有肉荳蔻與輕淡新鮮雪松木的優雅香氣,接著是彷似經過陽光暖曬的成熟橙皮或糖漬杏仁氣息。順暢入喉,在優質雪莉桶中歷經歲月更迭的層疊渲染,賦予酒液中帶有紅糖蜂蜜的濃郁甜味,伴隨著混合香草和烤杏仁的奶油味,還有些許淡淡且獨特的橡木和橙油香味,感受到柔滑醇真、花香綻放的悠長尾韻;最終,伴隨著天鵝絨般柔滑甜美,又似奶油般的悠長尾韻,交互縈繞不絕,讓歷經長達42年的時光淬煉由舌尖滑入喉中,轉化為層層交疊的豐富韻味,為最美好的時刻the perfect moment 劃下註解。

受邀參與發表的知名服裝設計師Daniel Wong則分享道,身為威士忌愛好者,過往高年份的威士忌都給人嚴肅、沉重的包裝印象,因此,我非常欣賞格蘭路思這次突破格局的酒款設計,不論是致敬大自然鮮艷色彩的外盒設計抑或是採用匠人工藝手工水晶酒瓶都充滿俐落、簡約的摩登時尚,跟我所熟悉的蘇格蘭,傳承經典、不斷創新的文化DNA不謀而合。這樣的酒款就是要找一群共同熱愛威士忌的好友們,在聚會中的某個Moment,讓格蘭路思單一麥芽威士忌-極絢之淬42年一躍成為主角,將這份儀式感同步分享給具有品味的朋友。醇厚酒液在橡木桶陳釀多年,造就獨一無二的優雅風味,彷彿人生經歷的縮影,花香奔放的馥郁風味映照出20歲的無所畏懼、闖蕩衝勁;甜美中帶有飽滿果香是30歲以興趣成就志趣的人生經歷;花香與果香融合後帶出的細膩、多層次風味猶如42歳當下各種超越框架的成果,只在最美好的時刻「Bottled only at the perfect moment」。

「格蘭路思 42 年單一麥芽威士忌 極絢之淬」甜美的杏桃,伴隨著橙皮及糖漬杏仁的氣習,優雅的香氣中,帶著些許香料如胡荽及肉豆蔻,夾帶著一絲絲雪松木香。溫潤的黑糖及蜂蜜的口感,帶著香草奶油及烤杏仁的氣息,細緻的橡木香氣中,隱藏著若隱若現的柑橘皮油的味道。如絲綢般滑順的口感,帶來花香綻放的悠長尾韻。業者提供

格蘭路思官方粉絲專頁:https://www.facebook.com/TheGlenrothesTaiwan/

