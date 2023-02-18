MG豐展汽車斗南據點成軍 正式服務雲嘉區域民眾

文/王志誠

匯豐集團旗下豐展汽車為MG Taiwan雲嘉南區域經銷商，去年9月於台南安平設立展示服務中心，今更為就近服務雲林、嘉義民眾，特於雲林縣斗南鎮大業路再闢斗南展示服務中心，方便民眾就近賞車買車及後續保養維修。

MG為英國百年汽車品牌，去（2022）年7月由總代理台灣英倫摩里斯(MG Taiwan)導入國內，對外發表MG品牌首部車款MG HS雙車型，這兩款令人耳目一新的全新車款，憑藉著前衛的外觀造型、充沛的動力輸出、高質感的內裝鋪陳、全方位的安全防護、一應俱全的創新科技，加上極具競爭力的親民售價，讓MG HS以大滿配之姿席捲全台，並獲得各界好評廣受消費者青睞。此外2023年1月的領牌數據MG HS車型也進入了國產車前十大排行榜之中，其產品實力不容小覬。

豐展汽車斗南據點開幕剪綵，雲林縣縣長張麗善蒞臨打氣，歡迎MG豐展汽車到雲林，齊為雲林縣加油。（圖/王志誠）

豐展汽車看好MG品牌未來在台成長性，積極投入MG品牌拓點計畫，今（2/18）再於雲林縣斗南鎮開闢全新據點，該據點除了有MG新車展示中心之外，同時亦打造完整的服務中心，未來將憑藉著新穎的設備、優質的服務與便利的地理位置，就近服務雲林、嘉義買家，致力提供賓至如歸的購車體驗。

台灣英倫摩里斯汽車董事長錢經武表示，感謝豐展汽車這麼有效率，在這麼短的時間就設立了斗南展據點，MG公司也將盡全力提供所有經銷商最強力支持，除了HS系列外，今年也會有2部新車進入台灣，提供給鄉親更好的選擇。豐展汽車總經理謝明君指出，MG從去（2022）年9月上市以來，累積訂單已經有6000台了，平均1個月1000台。豐展汽車預計今年於新營再增設MG展示據點，同時於嘉義、新營、永康成立維修保養中心。