慶賀豐餘富饒朱紅「大摩亞歷山大三世–春饗限定包裝」限量發表

新春之始迎來玉兔年，春迎大地，充滿了生命力與可能性，「大摩亞歷山大三世」發表「春饗限定包裝」，以粲煥金點的朱紅色彩，輝映春天的起始。「大摩亞歷山大三世–春饗限定包裝」以朱紅為底色，並以象徵天燈，充滿祈福的金點為點綴。朱紅色被視為極為珍稀的顏色，在中世紀更有如金箔一樣珍貴，自古以來在華人文化皆象徵吉祥喜慶、紅潤飽滿。包裝上如繁星爍爍閃耀的天燈，承載著我們為傳遞為重要之人繫上真摯的祝福。新春伊始，邀請您將永恆典藏一刻，以富饒朱紅，慶賀豐餘。

尚格酒業董事長奚大寧表示，在這個春始相聚時刻，特別為台灣威士忌愛好者推出限量發售的「大摩亞歷山大三世–春饗限定包裝」，邀請大家一同品酩大摩珍稀的酒液，無畏初心，一同回望虎年豐收滿滿，充滿勇氣期許兔年更上層樓，如同大摩首席釀酒師理查‧派特森( Richard Paterson)開創獨一無二的熟成技術釀造，成就經典唯一的 「大摩亞歷山大三世單一麥芽威士忌」。

「大摩亞歷山大三世單一麥芽威士忌」歷經美國波本桶、西班牙雪莉桶、葡萄牙馬德拉酒桶、義大利馬莎拉酒桶、葡萄牙波特酒桶及法國卡本內蘇維翁葡萄酒桶中熟成，紅莓子水果，鮮花及微微的百香果香氣，入口後新鮮柳橙、香草豆莢，伴隨奶油焦糖與碎杏仁層次口感，充滿甜美肉桂氣息，伴隨果乾、荳蔻與辛香料的餘韻。業者提供

「大摩亞歷山大三世單一麥芽威士忌」是為了紀念大摩源起於13世紀的勇敢不凡，紀念麥肯錫家族解救蘇格蘭國王亞歷山大三世的不朽傳奇，由大摩天才首席釀酒師理查派特森以華麗奧秘的熟成工法開創「世上唯一分別熟成於六款獨特橡木桶」的單一麥芽威士忌，起初原酒進入來自美國的白橡木波本桶中熟成，孕育大摩酒廠最基礎的風貌與底蘊，而後首席釀酒師將酒液轉到六種不同橡木桶中熟成，分別是美國小批次波本桶、西班牙Matusalem Oloroso30年雪莉桶、葡萄牙馬德拉酒桶、義大利西西里島的馬莎拉桶、葡萄牙的波特酒桶，及法國卡本內蘇維翁紅酒桶，有如交響樂演奏般，各款橡木桶特色鮮明卻又彼此融合，創造出豐富奧秘的層次以及難以想像的和諧。創意傳承華麗，不只輝映了恆久璀燦的傳奇，更創造了獨一無二的威士忌珍釀。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)