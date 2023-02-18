三能烘焙展精銳盡出 兔子造型土司模具新亮相

「Sanneng Outdoor」露營及戶外休閒相關產品即將上市

三能集團「2023年台北國際烘焙暨設備展」展出多款新品，延續前兩年台北烘焙展的亮點，今年度展演區以「轉角遇見甜點店」之設計理念為發想，三能集團也於4天展期中，安排5位世界級烘焙師傅進行專業展演、互動教學，會中也發表新品「Sanneng Outdoor」系列，露營及戶外休閒相關商品亦將在下半年正式推出。

會場展示三能集團今年主力產品-兔子造型土司模，目前正和18度C等土司專作廠洽談兔子造型生土司模具之合作，積極拓展市場；第二個主題則延續去年減塑商品的主題，三能今年重視塑膠使用量，依規定可添加30％木屑粉及牡蠣蚵粉等再生材料添加於塑膠製品中，進而降低塑膠用量，此外，今年對ESG的議題更為重視，三能也成立專案小組，從產品、生產設備等降低二氧化碳排放量，甚至規劃了幾個公益活動，包含持續贊助比賽等。

三能集團行銷總監張志豪表示，公司今年執行新的活動-診斷式服務，其實早於去年底即試運作，例如，公司和工業客戶互動更緊密，有別以往，現在到工廠內會視察成本比較高的流程，透過三能新的技術、新的不沾技術，或是在模具上改良，運用三能團隊幫助客戶助其降低生產成本；例如，三能的廣西客戶，原生產線需5個人力將蛋黃酥取出，經由三能設計新的烤盤即可以2個人力將烤盤倒出，十條生產線即可縮減30個人員，如此一來予客戶大幅節省人力成本，「診斷式服務」讓客戶對三能信賴度更高。

三能集團去年即推動「提升亞洲烘焙技術水準，共同創建烘焙生態圈」之理念，今年則與技術服務的公司進一步強化合作；首先是招募台灣的師傅，希望能把台灣的烘焙技術輸出到東南亞市場，由服務公司請師傅到當地進行線下課程教學提升其烘焙技術水平，從中帶動三能之特點及優勢，進而將設備、原料帶進整個市場；另一則是技術服務方面，東南亞地區有許多連鎖店、連鎖工廠，由於台灣技術服務較高，可解決客戶生產及製程之問題，如此一來，一為降低生產成本，另一則將技術轉移到客戶端，助其提升整體技術水準，進而帶動三能之設備、模具及原料切入，增加客戶的信賴感及黏著度。

此次展會亦有許多東南亞客戶與會，他們認為越南、泰國及印尼等地未來經濟發展較佳，因此近期亦規劃在海外加強參展，另外也是針對「診斷式服務」提供附加服務，至於印尼市場，並已和當地學校談妥於七月時派二個師傅前往，透過線下課程教學及針對連鎖店等與之合作研發新品。

張志豪說，近半年來三能針對兩岸露營市場進行調查，也希望將40年來對烘焙及食品器具安全衛生的重視，應用至「Sanneng Outdoor」，此次展會中，特別展示三能集團未來方向，希望能從烘焙器具製造的基礎，朝向露營及戶外休閒相關的產品邁進，相關露營商品亦將於下半年發表上市，例如燒烤類烤盤等餐具，開拓全新的產業，助益成長動能。