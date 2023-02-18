食米教育作伙來 多元傳承米食文化

為讓學童從小瞭解米食文化、米食營養及在地生產在地消費之正確認識，農糧署推廣食米教育，鼓勵學校以「國產稻米」結合在地農特產作物為主要素材，讓米食教育融入課程及課外活動，並透過學校、家庭及社區之橫向連結，落實知識培養及促進米食文化傳承。農糧署北區分署去（111）年輔導所轄臺北市螢橋國小等13所國小辦理「推動食米學園」計畫，引導超過6,500名學童養成以米為主食的均衡飲食習慣，學校在課程中融入地區特色文化，除了米食相關知識，並藉由農事體驗了解稻米的成長過程，或透過手做米食料理烹調體驗及創意競賽等活動，讓學童更進一步了解屬於在地的食米文化特色。本（112）年度食米園計畫已開始起跑，歡迎北部地區有興趣參與計畫的國小一同加入共襄盛舉。

食米養成寓教於樂 讓孩子從做中學

北區分署黃昭興分署長表示，去（111）年度榮獲評鑑績優的桃園市新街國小以營養教育為基礎，鼓勵孩子減少剩食，設計愛米健康餐盤，並由生活中認識在地特色米及米食製品；獲得在地創意獎的臺北市螢橋國小則將校園種植收成的稻米碾製成白米，製作艾草粿、米披薩、米冰淇淋等米食，分享社區獨居長者或弱勢家庭，讓學生學習感恩與回饋；苗栗縣中山國小透過創意深耕食米教育，導入AI智能設計稻田智慧機器人，讓孩子在體驗過程中學習用科學化的方法處理稻田害蟲。另外，其他學校分別透過種稻體驗、稻米陶藝創作、親子食米樂體驗等多元課程，結合社區資源或透過親子共學互動方式，讓孩童學習喜愛米食及樂於分享的理念，潛移默化深耕正確食米素養。

臺北市螢橋國小插秧體驗活動。圖／農糧署提供

米食文化札根校園 讓學童愛米萌芽

食米教育是傳承米食文化的重要推手，經由學校教育著手，透過食米教育課程，讓學童體驗農耕生活、認識臺灣稻米、在地食材及飲食文化，進而培養地產地消及均衡飲食的觀念，建立孩子關懷鄉土、認識在地農業之情懷，並透過學童影響家庭，提升國人對國產農產品認同、促進農業文化傳承與農業永續發展等目標，歡迎北部地區（含金門縣、連江縣、基隆市至苗栗縣等9個縣市）有興趣的國小一同響應加入推動食米教育行列，相關教學資源可參閱行政院農業委員會農糧署食農食米教育平台（http://www.riceeducation.com.tw/fr/index）。