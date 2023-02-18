永信藥品婕凡希美粧榮獲SNQ標章 為國內醫美微整形界增添生力軍

永信藥品旗下品牌婕凡希美妍中心J´FANCY BEAUTÉ歷年來以PIC/S GMP製藥精神和嚴謹態度，致力研發能量於醫美微整型市場，開發兩項永恆之星鑽石玻尿酸產品。永信從工研院取得的技術移轉- 3H璀璨交聯技術，專利佈局已涵蓋美國和台灣等國。此次獲得2023SNQ國家品質標章醫材組認證，永信藥品婕凡希美粧值得信賴。

3H璀璨交聯技術透過獨特且具安全的固態分散劑將玻尿酸均勻分散，可以提高交聯率和均勻度、降低產品內交聯劑的殘留率 (< 2 ppm)。此外，經醫學中心人體臨床試驗證實，在皺紋改善程度 (wrinkle severity rating scales, WSRS) 媲美國際品牌。受試者治療後六個月的改善滿意度(Global aesthetic improvement scale, GAIS)達100%，為國內醫美微整形界增添生力軍。永信獨有3H璀璨交聯技術可讓玻尿酸產生動態感且兼具支撐力更能保有東方神韻美感。

永信藥品以嚴謹的PIC/S GMP製藥要求，自研生產交聯玻尿酸原料，由原料端至產品逐批檢驗，透過層層把關，確保產品安全性。並且，導入電子品質管理系統(eQMS)，以更有效率和全面性的品質系統管理，秉持品質不斷精進的企業責任; 致力提供高品質且經濟的產品。永信婕凡希美妍中心以研發和生產安全和高品質的產品為己任、科學實證為核心，提供消費者優質的產品。

永信藥品婕凡希美粧 讓全世界看見台灣的醫美實力

根據知名美妝流行網站調查，近8成女性想嘗試醫學美容，然而有近半數還沒有採取行動，主要的原因是擔心醫美治療效果不如預期，或是危險等安全性問題。過往消費者會優先選擇國際品牌。國內生醫界的年度盛事-SNQ國家品質標章認證，推動25年來，已成為醫界自我品質提升的機制，永信藥品榮獲2023SNQ國家品質標章醫材組認證，就是品質與安全的領航者。

長久以來，國內美容醫學界的醫師們很期待台灣也能擁有屬於國人自己的品牌。深耕70年的永信，是台灣首屈一指的藥廠，有豐沛的研發動能與經驗，並肩負起這個責任，以國際製藥大廠的高度及規模，投入玻尿酸填充劑的研發，這份初心是為了讓台灣有能力生產出足以與國際媲美的醫美藥品，永信與SNQ將陪伴你一同創建美麗健康的人生。