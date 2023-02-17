將捷金鬱金香酒店 推春季住房早鳥優惠

隨著春天的腳步到來，淡水進入賞櫻的最佳時機。淡水將捷金鬱金香酒店自3月1日至5月31日止浪漫推出「春季住房專案」，入住三天兩夜或平旺日入住贈送「春季香氛好禮」，沉浸在淡淡的香氣中，優雅浪漫地度過春日假期！

將捷金鬱金香酒店自3月1日至5月31日 推出「春季住房專案」， 雙人入住一泊二食NT$5,800+10%起、三天兩夜NT$9,400起，一泊二食 專案內容包含舒活早餐、河畔餐廳晚餐（$999主餐）， 三天兩夜專案則包含二日舒活早餐、一日望高樓茶點組合，以及 「春季香氛好禮」乙組 ，含花樣擴香石以及芳香精油，愜意躺坐在房間陽台，望向眼前千坪草地及山河美景，感受迷人香氛與溫暖陽光輕拂，讓旅客們度過美好療癒的春日假期； 此外，凡於平旺日入住春季一泊二食專案，加碼贈送「春季香氛好禮」乙組，入住前30日預訂再享早鳥優惠 ，詳情請洽訂房專線：02-2621-1918。

淡水—不但是北台灣古蹟密度最高的城鎮，同時也擁有許多特色景點與人文風情，酒店特別規劃「淡水八景微旅行」，固定於周一至周五出發，景點路線從園區導覽開始，搭乘飯店接駁車至漁人碼頭、魚藏文化館、程氏古厝、芝蘭公園海上觀景平台，行程時間約為2.5小時； 「春季住房專案」於平旺日入住依計價大人贈送「淡水八景微旅行」，假日或大假日入住則依計價大人贈送淡水古蹟博物館門票兩日券， 讓旅客們在春日假期中感受淡水小鎮的迷人魅力。預約專線 ：02-2621-0333。

春天是櫻花的象徵，每逢三、四月淡水天元宮櫻花季，每年都吸引滿滿的賞櫻旅客前往朝聖，此外，淡水「滬尾櫻花大道」山櫻花、三芝「三生步道」吉野櫻、「楓樹湖巨石花園」木蓮花，以及淡江大學「宮燈大道」的杜鵑花，同樣值得旅客們前往欣賞，安排一趟春日小旅行，在暖陽微風下優雅浪漫地展開春天的好心情吧！

【2023春季住房專案】

專案入住期間：2023年3月1日至2019年5月31日

■ 春季一泊二食

費用｜雙人入住，每房$5,800+10%起

內容｜河畔餐廳早餐、晚餐$999主餐、手作DIY課程

贈送

1.平旺日入住：每房加贈春季香氛好禮乙組、淡水八景微旅行（依計價大人數贈送）

2.假日/大假日入住：淡水古蹟博物館門票兩日券（依計價大人數贈送）

■ 春季三天兩夜

費用｜雙人入住，每房$9,400起

內容｜兩日河畔餐廳早餐、一日望高樓茶點組合、手作DIY課程

贈送

1.每房加贈春季香氛好禮乙組

2.平旺日入住：淡水八景微旅行（依計價大人數贈送）

3.假日/大假日入住：淡水古蹟博物館門票兩日券（依計價大人數贈送）

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