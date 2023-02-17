瞄準年輕族群市場 中美製藥林宜琳打造300萬行銷奇蹟

化身艷麗特務K、身穿黑色皮衣的中美製藥第四代千金林宜琳手槍上膛，打擊「前難油」（前男友），時尚暗黑風格吸引不少都會女性的目光，相較於許多傳統藥廠連播商品名稱的洗腦廣告，中美製藥這波廣告打的漂亮，也讓「優美纖」紅透半邊天，只要提到非處方減肥藥，立即就可聯想到「優美纖」。

畢業於第一屆台大戲劇系，之後到南加大念策略公關的林宜琳，出社會後任職於北京奧美公關若干年，顛覆以往對豪門千金嬌滴滴、食指不沾陽春水的刻板印象，林宜琳不知有著知性的外表，還淺藏著一顆冒險活潑的心。

2010年網路襲捲全球市場，民眾買藥不再透過專業醫師、藥師等的單一管道推薦，網路社群上的評價皆會影響消費者購買意願的重要關鍵。身為老牌藥廠的中美製藥觀察到此一現象，以前是採用B2B模式和各大通路藥局銷售藥品，而現在產品需要打動消費者的心才有銷路。此時林宜琳接到父親一通電話：「妳在大陸賣肝，怎麼不回家賣命？」聽完父親一席話，她毅然辭職回家接手廣告行銷，但萬事起頭難，她請了許多廣告公司指導，下苦功從頭學習廣告概念。

以效果最為顯著的電視廣告而言，常常一支廣告就得燒個幾百萬，若要加上其他平面通路、戶外廣告，大廠要推廣藥品需花費千萬行銷包裝才有點知名度。初試水溫的林宜琳拿到父親首肯投入的300萬資金，壓力很大且謹慎使用每一分錢。父親期許她能「讓消費者認識中美品牌」。

林宜琳接手的第一項產品則是「便通樂」，便秘是女性常見的問題，導致女性便秘的主因則為少運動、久坐且不愛曬太陽，愛美減肥又吃得少，因此常會引起便秘。過去「便通樂」三個字印在包裝盒上，讓許多女性到藥局買藥還要遮遮掩掩。透過她林宜琳大變裝後，包裝上是一棵色彩繽紛的大樹，便通樂以可愛字體印在上方而只占四分之一版面，

2012年中美製藥研發非處方減肥藥「優美纖」正式上市，主打不愛運動也想減肥，與常吃大餐的族群，林宜琳先拍了一隻平面廣告放在台北捷運戶外看板，因此優美纖是中美年輕化第一招牌。歷經「便通樂」磨練後，林宜琳極具巧思的安排不上全台電視廣告，而鎖定都會女子客群，加上知名連鎖藥妝店在北部業績占1/3，因此讓林宜琳打下成功戰役初嘗廣告帶來美好收益，甚至原本拒絕中美的一間連鎖藥妝店，看到優美纖廣告後，連忙再次接洽中美，深怕錯過商機。

同時，林宜琳獲得公司老臣的共識，決心不走傳統且接地氣的路線風格，改以摩登質感打入年輕族群市場。她還親上火線多次出演廣告女主角，不管是飽受便秘所苦的上班族「Pinky」，還是以性感火辣打擊「前難油」的特務K，每個角色都在她一顰一笑間活靈活現。

隨著市場逐漸被打開，林宜琳一手捧紅的「便通樂」、「優美纖」創下佳績，讓她成為熱門討論話題，且被媒體冠上一個尷尬又可愛的稱號「便秘千金」。2021年後，網路社群更活躍，使得電視廣告效益幅度下降，因此她不再投放優美纖廣告，反倒是網路行銷成本低，還能直接鎖定受眾。她自信表示，電視廣告可打開市場，但成熟期產品可用網路延續生命周期。

如今，中美製藥的形象訴求年輕化且極富競爭力。非處方用藥市場中便通樂僅次於普拿疼，位居第二名，一年則銷售兩億顆；而優美纖則是非處方用藥中，減重產品類的第一品牌。