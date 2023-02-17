New Ford Focus襲捲市場 上市2週接單破1800張

New Ford Focus全車系陣容挾「與德同規」強勢產品力於二月初全新登場，獲得消費者廣大迴響，銷售展間賞車人潮不斷，訂單大幅超越預期，上市兩週即突破1800張訂單！其中超過七成的準車主選擇入手全新在台導入的Focus Wagon德規運動旅行車；當中又有九成選擇直上Vignale旗艦車型，在Ford Focus既有的穩定基礎上，完美擴展「新國民Wagon」市場版圖，成功引領國民旅行車新風潮。同時，New Ford Focus新推出的Vignale專屬車色「荒島藍」為車系增添新風貌，亦受到消費者喜愛及指名。

上市兩週的New Ford Focus全車系訂單中，有超過七成的準車主選擇入手全新在台導入的Focus Wagon德規運動旅行車，當中又有九成選擇直上Vignale旗艦車型，在Ford Focus既有的穩定基礎上，完美擴展「新國民Wagon」市場版圖。圖／業者提供

面對New Ford Focus來自市場的熱烈迴響，目前全車系已出現供不應求。福特六和積極向德國及全球供應鏈體系爭取料件量能，搭配生產加班因應，致力穩定新車產能供應，同時建議消費者及早下訂，以利排程規劃並縮短候車期。此外，二月初同步上市的德意志性能陣線New Ford Focus ST X Wagon/ST X Hatchback 6MT接單持續暢旺，限量350輛上市即完售。目前仍有超過1000張ST X車系訂單等候交車。福特六和正持續向歐洲爭取更多配額，期待讓更多熱血車迷享受ST車系所帶來的高度性能與多元駕馭樂趣。Focus Wagon結合優秀產品力與旅行車車格，提供寬敞且多元變化的乘載機能，這項優勢也受到知名租車業者IWS愛旺租車青睞，在Focus Wagon甫上市即下訂百輛新車至其全台租賃服務據點，相當看好其旅行車格在未來旅遊運用及其他短租市場之需求。

New Ford Focus Wagon最強勢賣點即結合駕馭樂趣與彈性車用空間，搭配豐富科技配備，無論是易於操駕且適中的車身尺寸、寬敞後行李廂空間、超越同級車型的配備與80萬級距起具競爭力的價格，都充分滿足現行市場中四門房車與小型休旅車族群的主要購車需求。從Focus Wagon上市至今也吸引許多上述級距的潛在買家，主動走入展間賞車換購，並成為這群消費者嶄新的主要升級首選。

New Ford Focus Wagon結合優秀產品力與旅行車車格，提供寬敞且多元變化乘載機能，具635公升載物空間，透過後座一鍵傾倒裝置更可擴增至1,653公升，可輕鬆放入各式行李或露營器材。 圖／業者提供

New Ford Focus全車系具備多項與德同規先進科技與配置，以80萬級距起的優勢售價，超越同級進口車的優異產品力，不僅透過底盤調校精準傳遞純正德規駕馭體驗，領先同級的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統亦全面升級，將原本在德國列為選配之安全科技項目在台灣市場導入為標配，當中Vignale旗艦車型更配置全新FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統。而全新升級的智能科技包含13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC®4娛樂通訊整合系統，支援無線Apple CarPlay及Android Auto等，更展現同級最強數位化座艙設計之實力。

「最Ford系」代言人林依晨與Focus Wagon形象影片深深觸動人心，瀏覽人次突破200萬，因著女神加持，Focus Wagon新車銷售更為暢旺。 圖／業者提供

隨著旅遊開放之熱門盛況，租賃公司致力於開發新的租賃服務陣容。知名租車業者IWS愛旺租車在Focus Wagon甫上市即下訂百輛新車，瞄準喜愛自駕旅遊的短租客群，提供最佳新選擇。New Ford Focus Wagon不僅擁有寬敞舒適且多元變化的乘載機能，同時在都市輕旅行中，4,672mm的車身長度近似多數中型房車，讓租車駕駛易於熟悉操駕，車身高度亦較SUV車型更具停車靈活性，可輕鬆進出機械停車位並穿梭於狹窄巷弄，而出遊親近大自然時或長程旅途時，New Ford Focus Wagon具備635L載物空間，透過後座一鍵傾倒裝置即可擴增至1,653L，搭配平整化底板設計、平直開口與方便取放物件的離地高度，可輕鬆放入各式行李或露營器材，充分展現高度靈活運用的機能性與最強便利性，為使用者帶來愉快的旅程享受。

零負評女神林依晨繼2019年及2021年連續為Ford新車擔任形象代言人後，2023年再度受邀續前緣，堪稱「最Ford系」代言人。在歷次的形象代言中，Ford車款都陪伴林依晨走過人生大小事，隨著她在真實生活步入家庭生活，Ford在最新邀約中也帶來更符合她此刻身份的New Ford Focus Wagon，也就是鄉民口中的「碗公」，依晨暱稱的「Wonderful老公」。隨著女神加持的推波助瀾，Focus Wagon新車銷售暢旺，成功開創「新國民Wagon」的市場版圖。