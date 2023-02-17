KYMCO光陽捐助全地形車 深入土敘震災區響應全球救援

土耳其7.8級強震造成當地重大生命及財產損害，台灣政府不僅派出台灣搜救隊人道救援，各界(政府機構、民間企業、社會團體等)也紛紛投入援助賑災，全球機車專業品牌KYMCO光陽工業也攜手土耳其通路夥伴，緊急提供土國包括10台KYMCO ATV (全地形車)等總價值超過台幣300萬的賑災物資，盼能在這場世紀巨震下的救災及重建全力協助。

此次土敘強震也震毀部份光陽經銷商店面。先前曾找藝人吳鳳廣告代言的KYMCO不僅在土國設組裝廠，在當地知名度亦極高，近期更在當地發表全新三輪重機CV3。 圖／業者提供

此次土耳其強震破壞力強大，數千棟建築崩塌、地形也因受擠壓變形，讓搜救車輛難以進入災區進行搜救，因此光陽集團執行長柯俊斌也在第一時間宣布捐助10台KYMCO 300cc高排氣量的全地形車 (一台市價台幣30萬)，當地受災現場因封閉，不利其他車輛進入，土耳其工業部表示ATV全地形功能車，非常適合深入地形破壞的震災區域，克服各種地形運載救援物資抵達災區，盼能為救援隊縮短通行時間，在傷者安置、物資運送、災後重建等方面也能提供棉薄之力，呼籲各界共同響應，也為土耳其祈福能早日度過難關。

土耳其年產200萬輛的汽機車市場規模，KYMCO光陽機車土耳其當地深耕多年，數個月前KYMCO執行長柯俊斌親赴土耳其，與通路夥伴在當地發表 KYMCO CV3 三輪旗艦重機。柯俊斌執行長也表示：「台灣人感同身受，KYMCO已經請土耳其通路夥伴協助，將提供各式賑災物資援助，希望對這場世紀巨震的災後救援及重建能夠有幫助。」