深化分期及企金業務+發展更多角化+衝刺綠能事業 和潤企業攜手子公司放眼2023再創高峰

台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)今天(2/17)發佈2023年度和潤企業暨子公司營運展望，今年將持續深化分期及企金業務經營，開發消費商品業務，並多角化發展新事業，積極衝刺綠能事業及精進ESG永續發展，期能攜手子公司再創事業新高峰！

2022年受嚴峻疫情、市場缺車、且銀行不斷升息等種種壓力下，和潤企業仍無懼大環境影響，繳出亮麗成績單，截至2022年12月底合併總資產已達2,553億，合併營收來到227億，較前年成長26.9%，皆創下歷史新高紀錄，且在持續與經銷商緊密合作、擴大全台服務網絡，及不斷精進服務效率及品質的努力下，和潤企業小型新車分期業務(如Toyota/Lexus)於2022年市佔率更加提升。而在商用新車市場(5噸以上)分期付款需求部分，受惠於政府汰舊換新政策、國內景氣回溫及宅經濟需求的快速發展下，子公司和勁企業自2021年底成立以來全力衝刺，2022年度在各廠牌分期市佔率也顯著提升，充分展現通路深化經營及商用車分社化之效益。和運國際則是在嚴峻疫情考驗之下，2022年承作金額仍達61億，較前年成長11%；和潤電能也不遑多讓，雖僅成立9個月，首年累積簽約容量已突破100MW，和潤企業攜手子公司，共創亮眼成績。

展望2023，雖然目前疫情持續影響供應鏈，通膨居高不下，仍有持續升息之可能，以及地緣政治不穩等因素，和潤企業仍深具信心，持續深耕鞏固四大業務：於車輛分期業務，持續深化線上線下中古車商經營；於商品分期業務，積極佈局BNPL(Buy Now Pay Later)，衝刺消費商品業務；針對電銷事業則擴大電銷團隊編制及發展多元產品；於企業金融業務則強化產業滲透率，鞏固醫療設備No.1之地位。和勁企業今年將著重深度和廣度的經營，以提升全廠牌之分期掌握度，挑戰商用車分期市場第一品牌；而和潤電能則多元開發案場，於今年初參與三地能源建置高雄鳳山區170MW全國最大單一儲能案場，投資規模創下自身儲能投資新紀錄；並整合和泰集團綠能資源，跨足智慧型充電服務市場，於本(2)月合資成立「充壩技術服務股份有限公司」，多元布局創能、充能、儲能事業，全力衝刺2023年度達200MW新目標。和運國際於大陸地區將持續擴展據點，搶佔能源車商機、拓展太陽能光電產品。

和潤企業一直視ESG為企業重要使命，就ESG三大範疇積極發展：在環境永續方面，響應政府2050淨零政策，將結合公益、綠能及教育，投入綠能公益及溼地認養；在社會參與方面，將結合核心本業，推廣機車道安，並因應少子化推行生生不息優惠專案，落實普惠金融，創新社會參與；在公司治理方面，領先法規要求，導入SASB準則，並多方參獎，透過第三方認證公司治理成績。