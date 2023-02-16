Tory Burch於紐約　51號建築中發布2023秋冬系列

Tory Burch 於紐約時間2023年2月13日晚上7點，在錢伯斯街(Chambers Street) 51號建築中發布2023秋冬系列。秀場四周的布幕投射著「米洛的維納斯」圖像，隨著布幕飄動而扭曲卻依舊展示著優美的姿態；這座雕像儘管經歷了千年歲月，身上早已有著無法修復的損傷，但她的存在代表著不完美及永恆的力量，時至今日依舊是許多人心中無可被取代的女神。

『2023 秋冬系列，我們想挑戰美感及女性特質，我們打破傳統的衣櫥，並且以輕鬆的心態重新建立它。熟悉的輪廓透過雕塑、剪裁及扭轉重新詮釋，並且依舊保有簡單的外型。華麗的材料保有原始切割及天然色澤；金屬T字logo在包上搖搖欲墜，假損壞的鞋跟設計都強調不完美之美。女性襯衣、束腰馬甲和安全別針，這些以往需要被遮掩的細節被放上檯面放大展現。這個系列關於一份來自於不需要道歉的自信心，女性不再受框架規範，每件單品都被設計成能重複混搭、層疊穿搭或是獨立呈現』Tory Burch 這樣說道。

剪裁輪廓：秋冬系列呈現了一個摩登的衣櫥；可於白天穿到晚上的混搭單品；輕鬆剪裁和貼合身形的對比輪廓：纖細腰身的上衣，搭配了寬鬆的寬褲或裙子，絲緞翻領襯衫袖長覆蓋指尖。彈性的網眼紗連身裙胸間縫製蕾絲面料，胸口點綴了一束精緻迷你的玫瑰花結；以女性內衣為設計理念的吊帶馬甲背心，外露的支撐魚骨和隱形釦眼勾勒出迷人的腰臀線條。

線條結構：緹花洋裝以反向式穿著剪裁呈現、不對稱腰頭的褶飾裙以及傳統的內搭細節—內襯衣、魚骨馬甲和別針…等，都以焦點般地展現出來，象徵沒有制式的穿著規定，安全別針胸針更是一個即興的造型巧思。羊絨毛衣刻意縫製成皺摺設計，流露出率性的風格。

織物面料：觸感及視覺反差極大的面料是Tory Burch最感興趣，華麗奢華與高科技感、繁複與純粹、光澤與霧面。有些材質並不如表面呈現如此：亞麻裙混織彈性面料讓穿著時能肆意伸展；方格裁製的天鵝絨營造出羔羊毛織物的視覺；一件經過特殊刷毛球效果處理的長毛羊絨大衣；牛仔裙的抽鬚不收邊設計，提醒人們穿著有”瑕疵”的服裝依舊能展現獨特美感。

色調：明亮的櫻桃紅、鈷藍色、橄欖石綠為溫潤的中性色調增添活力氣息，雅致的象牙米洋裝和外套搭配黑色飾品，粉膚色、月光白和曜石黑的吊帶馬甲和內衣；以及貫穿整個系列的黑色網襪。

鞋包配飾：春夏系列的拇指戒環涼鞋在秋冬系列以包鞋設計呈現，戒環設計鑲嵌在鞋頭，營造錯視效果的；並且將品牌T字Logo以調皮的方式展現，搖搖欲墜的懸掛在包沿；迷你仕女包則是用雙T logo壓紋包裹底部。方頭高跟鞋有不對稱斜切面的雙T字Logo，看似優雅的潘普鞋在鞋跟卻藏有破損和歪斜的”損壞”瑕疵。Tory Burch將過往喜愛的包型—Jessa金屬鏈帶裝飾肩揹包，以俐落簡潔的線條重新詮釋。配飾也以新穎的設計呈現、亮眼的水晶夾扣可隨心夾在耳骨或是耳垂上；粗鍊帶環繞手腕或是包款提把上，隨意配帶著半寶石、石英和月光石雕刻的雞尾酒戒指；大型的安全別針作為固定外套或裙子腰頭的釦子，或是做為彷若穿過耳骨的誇張耳飾。

當晚也有許多嘉賓蒞臨現場支持，除了楊祐寧的妻子-Melinda, 韓國演員-朴恩斌，還有因Netflix實境節目《Bling Empire》（璀璨帝國）而備受注目的Tina Leung，中國演員-宋妍霏，日模雙胞胎姊妹- Ami及Aya，美國時尚部落客Brittany Xavier，Z世代「It Girl」-Emma Brooks…等，與Tory Burch 一同享受這精采的夜晚。