VeryBuy透過大數據推薦解鎖四類早春穿搭

二三月早春之際，氣溫一周之間上下變動劇烈。服飾平台VeryBuy.cc透過網站內用戶搜索數據，與外部時尚顧問合作，搶先為女性解鎖「2023早春穿搭」技巧，建議在乍暖還寒時，首選丹寧、風衣或皮革單品，其次，融入重要的色彩元素進行搭配，讓穿搭更具亮點！

VeryBuy指出，春季適合輕薄的外套，包括牛仔夾克、經典風衣、皮革服等，這些款式可以很好地防風保暖，同時不會讓人感到過於悶熱。如果想要打造帥氣俐落的穿搭風格，可以選擇一件皮衣或者牛仔夾克，不僅具有很好的修飾身形效果，也容易與其他服飾搭配。像是牛仔外套就完全沒有年齡的顧慮，適合任何年齡的女性，而現在牛仔外套的設計也翻轉過去中性穿著的印象，像是我們在這次春裝穿搭提案中推薦的復古港風娃娃領印花牛仔外套以及復古港風愛心印花牛仔外套，都是屬甜美風格，這些款式可以展現出女性柔美的一面，也讓人看起來更加可愛。

VeryBuy表示，現代牛仔外套設計翻轉過去中性穿著的印象，像是復復古港風愛心印花牛仔外套，能展現出女性柔美的一面，讓人看起來更加可愛。圖／Very Buy提供

「顯瘦」始終是女性消費者更在意的穿搭術，除了必推的經典收腰卡其色風衣外套，今年也推薦大家可能聽起來較為陌生的「絎縫」式外套。「絎縫」其實就是棉襖、羽絨衣製作過程中最重要的一環，可以讓外層面料和內層填充物緊密貼合，並使裡面的填充物分布均勻、不移位的特殊工法，若想穿上看起來更為輕盈，則首推「垂直交叉絎縫」式的外套。

Very Buy時尚觀點首推「垂直交叉絎縫」式外套，穿上看起來更為輕盈、顯瘦。圖／Very Buy提供

最後，Very Buy也提醒，色彩搭配也是春季穿搭的重要元素。春季適合清新明亮的色彩，例如淺藍、淺綠、粉紅等。如果想要增加層次感，可以挑擇一件簡單的灰色、米色等中性色外套，再搭配一件色彩鮮艷的內搭，讓整體穿搭更有活力。同時為了讓消費者挑選商品避雷，Verybuy新上線評價功能，因為選擇合適自已的款式和尺寸，也會大幅提升整體穿搭效果。

VeryBuy創辦人楊怡婷表示，VeryBuy網站內目前擁有超過450家品牌與買手，在線超過30萬款各式服飾，透過超過140萬用戶線上逛街與搜索的行為，並結合外部時尚顧問觀點，定期為女性推薦趨勢實穿的流行單品。

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