23年式Volkswagen全車系凍漲 3月起The Tiguan首批上市

Volkswagen矢志提供純正德藝車款與貼心的消費者服務，2022縱有供應瓶頸但銷售仍破萬輛，其中性能車款占銷售量超過25%，R車系盤據品牌全球銷量前五，堅強的產品實力與斐然銷售成績，足以證明國內車迷對Volkswagen的肯定。台灣福斯汽車今年趁勢追擊，首要目標為滿足最大交車量，23年式新車三月起陸續上市，全車系凍漲，維持相同售價，消費者殷切期盼擁有動感外觀設計和先進數位化座艙，搭載IQ.LIGHT智慧燈組及IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統的The Tiguan即將到港。同時，台灣福斯汽車積極佈局全台網路，繼新北市林口和東台灣台東快捷保修站成立，未來更至台中大里、苗栗頭份、台南和屏東均將陸續設立新據點。此外，Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車將更新識別為CPO(Certified Pre-Owned)，以嶄新風格與高規格軟硬體設備，給予車主舒適的消費體驗。感謝Volkswagen 車主一路陪伴，自「福斯人禮遇計畫」推出至今，會員人數將突破十萬大關，未來也將持續精進數位化體驗，新增My Volkswagen APP功能，讓車主隨時隨地享受擁有 Volkswagen 的生活。

「福斯人禮遇計畫」忠誠度突破新高，會員人數即將超越十萬， My Volkswagen APP 更將擴增全新數位功能，打造個人化線上車輛管家。圖／業者提供

台灣福斯汽車正式宣告，3月1日起23年式全車系陸續上市，其中The Tiguan即將到港，車款涵蓋280 TSI Life、280 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、 380 TSI R-Line Performance和R。The Tiguan全車系採用前衛設計語彙、高科技安全配備，280 TSI Elegance 車型以上搭載IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，依據不同環境提供最佳照明，另擁有IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，透過Travel Assist 智慧車陣穿梭系統整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作，全方位守護車主行車安全。

台灣福斯汽車不斷優化精品級賞車體驗，包含日前啟用的台中五權展示中心R Studio，將陸續進駐多間Volkswagen 展示中心，由R代表色金屬炫藍(Lapiz Blue)為基調，打造獨樹一格的豪華性能R展示空間，灌注賽車因子，重現剽悍戰鬥氣息。為給予更即時的服務，台灣福斯汽車持續開拓發展服務通路，攜手新經銷夥伴建立新展示據點與快捷保修中心，於台中大里、苗栗頭份、台南以及屏東，拓展大都會以外地區，連結全台灣經銷及售後網路，提供更加貼近車主的便捷服務。

為守護每一段擁車旅程，Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車將推出全新識別CPO(Certified Pre-Owned)，帶來軟硬體設備更新、導入數位化工具運用，並且享有舊換新方案，打造無縫接軌的行車體驗。Volkswagen 不僅是德系頂尖工藝的代名詞，更是每位車主不可或缺的好夥伴，為降低擁車成本，台灣福斯汽車推出各項車主獨享的優惠方案，包含「長里程彈性保養」、「福斯人禮遇計畫」車主會員制度、業界首推之「第5 至10年新車品質延長保固」以及車主專屬社交平台My Volkswagen APP，今年將擴增新功能，化身線上汽車管家，成為Volkswagen車主強大後援。