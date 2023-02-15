TESCOM首款BLDC沙龍級吹風機上市 粉絲回娘家登錄成功享千元折抵

日本吹風機知名品牌TESCOM進軍無刷直流馬達吹風機市場，推出第一款BLDC沙龍級負離子吹風機TD880ATW，其擁有超強勁風速、羽量級輕盈手感與64.7極靜音分貝，氣流可直達髮根快速乾髮，高濃度千萬負離子能修護髮絲水潤光澤，讓消費者在家就能享受優雅低噪音的沙龍級整髮體驗。

「吹髮」是許多女性消費者洗完頭後最麻煩的事，因為傳統吹風機普遍有大風量但機身卻很重、輕量化則慢乾、高轉速卻噪音大、有恆溫則會傷髮，甚至是吹髮後有毛躁打結等問題。

在日本有專業美髮沙龍美譽的吹風機品牌首選TESCOM聽見消費者的需求，將髮廊等級的BLDC無刷直流馬達技術帶入家用吹風機中，強調超風速、超輕量、低噪音、智能風溫可冷熱自動切換，能避免髮質熱傷害，以及隔熱防燙的配件設計，讓消費者享受吹髮過程。

日本髮廊使用率NO.1吹風機品牌TESCOM研發美容美髮商品已逾57年，創世之作包括1970年打造的梳髮式吹風機 、2000年研發全球第一款負離子吹風機，又因創造世界第一支美髮膠原蛋白吹風機而轟動全球。2023年初瞄準台、日市場需求，推出超風速、超輕量、低噪音的BLDC無刷直流馬達吹風機，顛覆消費者在家也能享受輕盈無負擔的吹髮體驗。

TESCOM超靜音64.7分貝沙龍級BLDC吹風機，提供高品質低噪音生活。圖／業者提供

TESCOM全新推出BLDC專業級負離子吹風機 TD880ATW搭載「無刷直流馬達」，透過永久磁鐵調整電流以產生轉矩的無線圈設計，其優點除馬達體積小、機身重量僅有375克外，亦可大幅降低額外電能耗損和機械阻力，使吹風機運轉時不易產生高溫及噪音，完美呈現「超風速x超輕量x低噪音」新世代吹風機優勢。

BLDC無刷直流馬達將氣流以超高風速從髮根迅速吹達頭皮，可達顯著速乾效果 ; 而在創造高速快乾風量時，還能保持極靜音量，消費者無需擔心使用吹風機時可能打擾家人清夢，提供全家人高品質的「低噪」高品味生活。

歡慶TESCOM沙龍級吹風機上市，該品牌推出限時活動大撒幣的優惠！TD880ATW BLDC專業級負離子吹風機售價5,490元，即日起至3月30日止，凡購買過台灣總代理群光電子所代理日本TESCOM吹風機系列商品消費者，於指定銷售門市出示購買機身產品序號照片，或至官網「TESCOM回娘家」活動網頁登錄序號，即刻享有1,000元折抵優惠，以4,490元超低優惠價將TESCOM首款BLDC沙龍級吹風機帶回家。

3月1日至30日於各大連鎖通路、各大電商購買該吹風機，於官網成功登錄購買證明，即贈送TESCOM音波電動牙刷TB1TW一支。

TESCOM粉絲回娘家，達成指定條件即贈TESCOM音波電動牙刷TB1TW一支。圖／業者提供

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