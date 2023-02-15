頂級沙漠湖鹽主廚廚藝教室 料理能兼顧美味、營養和有趣

根據調查顯示，台灣人的飲食型態多元化，成年人的鈉攝取量都有超標問題，19至44歲男生更達到建議攝取量的173％，女生也有133％，因此連帶造成身體負擔，也成為許多民眾關心的十大健康議題之一。

挑選合適的鹽作為日常料理的調味，既能享受美食並獲得每人每日必需礦物質。然而，鹽攝取過多或過少都會影響健康，湖鹽則是人類最早發現的食用鹽類，因氣候變化、地殼變動，使原有開放水域被陸地封閉，形成內陸鹽湖，其中位於智利阿塔卡瑪沙漠(ATACAMA DESERT)也是世界上最乾燥純淨的地萃取出的A.Ta沙漠湖鹽，採用天日曬鹽法製鹽，由於得天獨厚的鹽鹼地質，在結晶成鹽的那一刻起，就比一般精鹽減少30％以上鈉含量，並含有鉀、鈣、鎂等海洋深層礦物質。

A.Ta沙漠湖鹽比一般精鹽減少30％以上的鈉含量，並含有鉀、鈣、鎂等海洋深層礦物質。圖／業者提供

A.Ta沙漠湖鹽的成份天然且單純，口感溫潤回甘，既沒有一般鹽的金屬味，也沒有低鈉鹽的苦澀感，更能吃到食材的原始美味，因此A.Ta沙漠湖鹽現已和許多知名廠商合作產品，市面上包含雞胸肉、餅乾、調味料等，都能見到A.Ta沙漠湖鹽的蹤影。

在飲食中，鹽是各種美食中不可或缺的調味品，想要享受美食又要減鹽不減美味的技巧，可參考A.Ta沙漠湖鹽與玩味。廚詣Eason老師合作的頂級沙漠湖鹽主廚廚藝教室活動，A.Ta沙漠湖鹽會帶給消費者更美味且健康享受，專門提供料理的好選擇，不但有許多自己烹煮料理的教學影片，還特別邀請杯蓋營養師、蔡宜方營養師、蘇意芳營養師及知名親子部落客小手芊大手の彤話世界、迷你竹的大世界與速食這一家一起共襄盛舉。

由Eason老師教學兩道健康少負擔的家常料理，如鹽味奶油椰菜鮭魚義大利麵與蔥鹽醬蔬菜燒肉捲丼飯，利用簡單食材，加上A.Ta沙漠湖鹽純淨的鹽味可凸顯出食材本身的風味，也用不同烹調方式，讓料理能兼顧美味、營養和有趣，父母和孩童可在家中共同體驗美味料理，營養師也能推薦更多食譜給民眾。疫後自己在家自煮已成為風潮，全家人都能一起實踐健康生活減鹽不減美味。詳情可查詢官網：https://www.ata-salt.com.tw/或搜尋「A.Ta沙漠湖鹽」。