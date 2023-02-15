『創世紀邀請賽』即將開打 麥克斯霍馬奪冠呼聲高 以部落格自述與老虎情誼

美國球星麥克斯霍馬（Max Homa）從小就去里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club）觀看美巡賽。所以，當霍馬贏得2021年創世紀邀請賽（由老虎伍茲主持的錦標賽）時，他美夢成真。在職業生涯早期兩度失去美巡參賽卡後，但霍馬已然確立了自己身為新星之一的地位。這位32歲好手最近在農保公開賽的勝利，更使他成為本週總獎金2000萬美元的創世紀邀請賽奪冠大熱門。順帶一提，伍茲將自去年七月以來首次參加美巡賽。

以下是2021年創世紀邀請賽冠軍麥克斯霍馬（Max Homa）在其部落格充滿情感的自述:

每個人都稱呼我社群媒體人，但我仍認為自己是位很棒的高爾夫球員。顯然，結果幫助我建立了那樣的基礎。我確實喜歡說傻話、開玩笑、觀察奇怪的東西，然後像孩子一樣發推文。但當我工作、練習、參加比賽時，那就是我所愛的。我想我對於這項運動的熱愛有很好的看法。我已經看到了所有這一切，我也會在大多數日子裡提醒自己，當我在緊張的比賽中變得緊張或者事情變得不順利時，我會提醒自己已經看過了這個運動的黑暗面，試著享受它並享受它的美麗。當人們高呼我的名字時，那些都是我過去無法想像的。

我的肩膀上一直有一點籌碼，我從小就是柯比布萊恩的忠實粉絲。他似乎就是這樣打籃球的，我一直很想要努力成為像他那樣的人。所以當我進入某些特定時刻時，我感覺所有要素都結合了起來，讓我輕鬆了一點，讓我能夠在最高水平的舞台上競爭。我從柯比的教導中學到了很多東西。看著他努力地在白天訓練球技，他把所有時間都花在幕後，這樣當他在鏡頭前做他該做的事情時，他就可以讓它發生。我試著也這麼做，我試著擁抱瘋狂和壓力等等，因為那是我看到他所做的，我被迷住了。

Max Homa在奪得2021創世紀邀請賽後，與擔任該場大賽主持人的超級名將老虎伍茲合影。 圖／業者提供

我記得當我贏得美巡賽的第一場比賽，即2019年的富國銀行錦標賽時，我在第三輪與羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy）同組。我告訴自己他從未見過我所見過的，他不知道我所知道的那種壓力。當然，這可能是我騙自己的；但不管如何，這樣的想法幫助我擊敗了他。這是我喜歡的小事，我認為這裡的每個人都有自己的籌碼，這裡的每個人都有自己的故事，這裡的每個人都有自己的奮鬥，我身為職業高爾夫球員的初期時，也遇到過自己的挑戰。

當我處於落後時，我總能專注在「當下的那一桿」，因為我知道這是一場馬拉松比賽，我認為這部分我做得很好。幸運的是，我之前曾經多次這樣的情況下，在光輝國際巡迴賽獲得成功。我記得有一場在芝加哥的比賽，我從落後七桿的情況下逆轉奪冠。我記得那種就是上場好好比賽、然後看看會發生什麼的經驗。

現在的我，享受過一些後來居上的勝利，包括最近的農保公開賽。我認為這很大程度取決於大量的耐心和信心。獲勝也需要很多運氣，但我認為需要很大的耐心，並且知道，尤其是在最後一輪，18洞是一場馬拉松，很多事情都可能發生。我的信心也越來越堅定。我一直與一位運動心理學家合作，他讓我對很多事情大開眼界，比如每天制定一個心理上的計劃。在托瑞松，我在打每一輪球時完全沒有去思考技術面或數據面的目標，我的目標僅是把我一直努力在做的給展現出來，而我做得很好。

高爾夫是一項很迷人的運動。有時候，你只差一個好的揮桿想法就能夠再度變好。對我來說，我花了一些時間還有我生命中那些偉大的人的協助，才得以累積勝利。我的妻子萊西（Lacey），我的桿弟喬格雷納（Joe Greiner），他們都經歷過人生的灰暗面。我不知道在那些年前，我是否可以告訴你我將贏得六場美巡賽，但那是我的夢想。為此我付出了很多努力，我為自己和我的團隊感到驕傲。

當我在2021年贏得創世紀邀請賽（Genesis Invitational）時，我不明白為什麼在比賽結束時我會如此崩潰。現場沒有球迷，我的朋友不在，我的家人也不在。所有的勝利是從我和我的桿弟開始的，只有我們兩個在那裡。在那之後，我的生活中有很多人，你和他們一起享受，他們是勝利的一部分。我想我是在里維拉學到了什麼是職業高爾夫。在那裡我看到了所有我最喜歡的球員，在那裡遇到了潘尼史都華（Payne Stewart），在那裡第一次見到了老虎伍茲，看到所有我最喜歡的球員在那裡比賽。那是我一直想去打的球場，但我直到大學三年級參加全國錦標賽，才首度在里維拉出賽。所以，它對我來說一個非常特別的高爾夫球場。

不過，有趣的是，當你親自在這裡比賽後，你會覺得它更偉大了，你會更自豪能在一座如此令人讚嘆的球場贏得冠軍，而且是我第一次去看比賽的球場。這對我來說有點像是童話故事。現在的我能和老虎建立友誼，真的太酷了。我理解很多人認為在某種程度上滔滔不絕地談論另一名運動員是老土且愚蠢的，尤其他還是他們的競爭對手。但我認為沒有一位運動員能像老虎那樣，為他們的運動貢獻如此之多。我們很多人在成長過程中總是想像在名人賽、美國公開賽或里維拉的比賽上，推進致勝推桿；甚至是打敗老虎奪冠，沒錯，就是這個人。我們從小到大都希望有機會能與這個人打交道。所以，和他建立關係真的很酷。

我真的很高興他（這週）回來了。我認為現在的他任何時候上場，都會讓我們都感到很榮幸。他能參加美巡賽真的很棒，尤其這是他主辦的賽事。看到他回來我很興奮，他總是很了不起，你永遠不知道他要做什麼。所以，看他打球會很有趣。