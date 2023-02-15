全新Gogoro Premium配備躍升售價再降 試乘購車就抽雙人東京來回機票

透過獨家研發之「SSmartcore智駕電控核心」，以強大運算能力為二輪產品線首創智慧造車平台，繼SS 智駕電控核心去年率先應用於Gogoro SuperSport與全新Gogoro Delight後，Gogoro今天(2/15)宣布力推全新Gogoro Premium車款，進一步擴大新一代智慧電動機車陣容。

全新Gogoro Premium不僅配備大幅升級，售價更調降為86,800元，相較Gogoro 2 Premium更是直接調低了2,180元！凡3/19前入手全新Gogoro Premium即贈備受好評的定速巡航及TCS循跡防滑系統！

全新Gogoro Premium可擴增TCS循跡防滑系統，能夠即時偵測前、後輪速差，隨時作動調配動力，保障騎乘安全。 圖／業者提供

全新Gogoro Premium擁有簡約外型與流線設計，提供「晶鑽灰、晶礦銀」洗鍊雙色，搭載Gogoro獨家開發的SS智駕電控核心，實現ECU與MCU的運算效能大躍進，車輛操控更精準迅速。車主亦可隨時透過線上商店購買和雲端升級擴增TCS循跡防滑系統與定速巡航模式兩大配備，輕鬆享受四輪高階車款才能擁有的卓越功能。

此外，全新Gogoro Premium還可選配搭載LTE遠端連網服務。透過Gogoro App，車主無論身處何地都可隨時與愛車連線，提供24小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查：包含車輛傾倒示警、車輛上鎖/解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢與提示等車主日常生活會遇到的使用情境。詳細產品資訊可逕參考全新Gogoro Premium產品官網(www.gogoro.com/tw/smartscooter/premium/)。

即日起至3/19入主全新 Gogoro Premium，將額外加贈TCS循跡防滑系統標準版、定速巡航模式（價值 4,600），頂級安全保障即刻到位；搭配政府汰舊換新補助方案，現在入手最高可享29,300元電動機車補助。桃園市民符合設籍一年以上，18歲以上30歲以下或育有同設籍桃園市之6歲（含）以下幼兒條件者，加碼再享原車價95折優惠；兩項條件都符合者，補助最高可達37,9803元！2/28前至全台Gogoro門市試乘或購車，還有機會抽中東京雙人來回機票。