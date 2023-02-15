台灣保時捷歡慶五周年 開啟移動新篇章

自2018保時捷在台灣成立其最年輕的子公司-台灣保時捷，今年正式邁入第五年！去年9月下旬，保時捷於法蘭克福證券交易所上市，為歐洲史上最大的IPO 之一，邁向品牌新紀元，台灣保時捷2018年成立以來，也實現了36%的銷售成長。

保時捷不僅在台銷售穩健，亦在很多業務方面取得佳績：成功拓展經銷商網絡，如今已有3家經銷商合作夥伴，共計11個據點；並於甫成立之初便發表全新3代Cayenne、最新世代911(992)和GT車系等多項具市場競爭力車款；而2020年底在台上市的Taycan，迄今市場需求仍穩健，為台灣最成功的電動跑車之一。五年來，台灣保時捷與經銷商合作夥伴攜手致力建設並擴展保時捷充電網絡。不僅在Taycan上市前便已完成全台充電網絡基礎佈建，迄今也已實現每150公里便有一座保時捷高速充電站的目標。目前全台共有14座保時捷高速充電站，其中包含29座保時捷高速充電樁，以及01座目的地充電樁。

保時捷純電版Macan預計2024年開始交車。 圖／業者提供

台灣保時捷於2019推出保時捷財務服務（Porsche Financial Services），提供可依顧客需求量身訂制的融資方案；2022，多達26%保時捷車主選擇使用保時捷財務服務。隨即於2020推出的保時捷認證保固服務 （Porsche Approved Warranty），2022年增率較2021 年增長50%。而在數位化方面，台灣保時捷也陸續推出 Porsche Finder線上平台、台灣保時捷LINE官方帳號，同時強化My Porsche和Porsche Charging App 使用介面與功能。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「保時捷相信，多元共融的職場是打造創新和前瞻未來的關鍵因素。台灣是一個成熟穩健的市場。而作為保時捷全球最年輕的子公司，台灣保時捷與臺灣大學合作，積極投入提升專業知識、培養潛在人才。我們將以勇敢、創新，以及具備前瞻思維的商業模式，全力支持所有逐夢者的堅定信仰，繼續前行。」

隨著在電氣化市場取得領先地位，保時捷亦已設定好目標：預計2030年所有交付的新車中80%以上為純電車！展望未來，台灣保時捷表示，純電版Macan預計2024年開始交車，保時捷正在考慮開發純電版718跑車的可行性。今年台灣保時捷除了致力為顧客及車迷提供更精進的保時捷體驗，也將舉辦慶祝保時捷跑車75週年和911誕生60週年系列活動。