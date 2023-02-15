花季度假飯店春遊泡湯好宿點

文/葉圳轍

春季到來，春暖花開，很適合泡湯調養生息；位於高雄田寮的花季度假飯，擁有頂級湯泉及設施，加上附近30分鐘車程有月世界、佛陀紀念館、大崗山生態園區、旗山、美濃、義大世界等諸多景點，是民眾全家度假春遊的好宿點。

花季度假飯擁有南台灣稀有的低溫碳酸氫鈉泉，也就是俗稱的美人湯。圖為該飯店裸湯實景。圖/花季度假飯提供

文獻記載，泡湯對身體保健及促進循環多有幫助；鄰近高雄月世界的花季度假飯店，隱身於田寮山巒綠林中，飯店內的百年湧泉源自日治時代，泉源露頭位於大崗山北麓地層之中，為南台灣稀有的低溫碳酸氫鈉泉，也就是俗稱的美人湯。

花季度假飯店總經理湯孟哲表示，花季園區面積達7,000坪，種植了上百種植栽，漫步園區可感受春華秋實輪替，尤其園區內百年玉蘭與含笑老樹不時飄來暗香，春夏季時節總會瀰漫著淡雅的清新香氣，歡迎全國民眾前來花季度假，調養生息正適宜 。

花季園區面積達7,000坪，種植了上百種植栽，漫步園區總會瀰漫著淡雅的清香氣息。圖為園區實景。圖/花季度假飯提供

湯孟哲說，該飯店推出2023《賞春。春季住房專案》，即日起至5/31止，一泊二食2人同行平日每房$7,590元起，入住大坪數景觀湯泉套房，含早、晚餐，再加贈義大摩天輪買一送一券，邀請民眾來花季飯店感受花漾繽紛的湯泉之旅。

花季度假飯店緊鄰國道3號田寮交流道旁，下交流道僅3分鐘車程即可抵達；想了解更多詳情可上花季官網或臉書粉絲團查詢。或電洽：(07)-6362288轉7508。