橘子嘉年華「好神 SHOW 市集」人潮擠爆高雄巨蛋　吸引近三萬民眾參加

疫後橘子嘉年華於2月11日及12日假高雄重啟實體活動「好神 SHOW 市集」，現場規畫體驗遊戲、小說、漫畫、Cosplay、電商等各式內容，也結合美食、音樂表演與籃球賽事，內容多元豐富，當天現場也抽出東京來回雙人機票，為期兩天吸引近三萬人踴躍前往。還邀請糜先生、Crispy脆樂團、icyball冰球樂團等新生代獨立樂團輪番演出，第二天則以金曲歌王Leo王的壓軸表演，畫下精彩句點。

此次「好神 SHOW 市集」最有看頭的莫過於橘子旗下遊戲《天堂M》攜手高雄全家海神合作的主題周「狂浪來襲」，市集現場邀請高雄全家海神職業籃球隊啦啦隊Aqua Mermaids及球星胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒到場與民眾進行趣味互動。

「好神SHOW市集」最有看頭的莫過於橘子旗下遊戲《天堂M》攜手高雄全家海神合作的主題周「狂浪來襲」。圖／遊戲橘子官方提供

除了遊戲改版體驗外，還有台灣原創漫畫、小說等泛娛樂攤位，可以買到各式人氣IP周邊商品，現場架起動漫人物看板，吸引民眾排隊拍照。人氣社團Cos-show！也南下號召百位Coser出席，精緻扮相吸引許多粉絲爭相圍觀，還有幸運Coser能獲得專屬大禮包。

橘子嘉年華祭出價值上看千萬的豪華大禮，包含市集現場兩組台北東京來回雙人機票、線上超橘樂園999純金金幣、iPhone14、百萬遊戲虛寶以及最大獎－特斯拉電動車一台。「好神SHOW市集」只要參與闖關，不僅可抽機票，還能蒐集更多「FUN豆」線上抽大獎；現場許多民眾在攤位前擺出各式Pose拍照上傳，氣氛歡樂十足。線上的超橘樂園也開放至19日，只要持續在線上完成指定任務，就能拿到更多「FUN豆」把特斯拉開回家。

「好神SHOW市集」現場準備的美食更是人氣滿滿，包含烤玉米、吉拿棒、還有正宗泰式奶茶等8攤美食小吃，讓參與民眾一飽口福；兩天活動也邀請南西肯恩、icyball冰球樂團、糜先生、Crispy脆樂團、溫蒂漫步、Leo王等人氣音樂創作者助陣演出，舞台上毫無冷場，讓民眾大讚市集好吃、好聽、好拍，更好玩。詳情可查詢「2023橘子嘉年華 超橘樂園」活動官網：https://gamafun.beanfun.com/2023_spring