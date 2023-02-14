新北烏來小川源溫泉 旅客沉浸於山林美景與純粹溫泉

初春季節到來，烏來山頭的櫻花綻放，偶爾綿綿春雨也增添朦朧的美感！春天最適合出遊觀景、賞櫻，邀請民眾前往烏來走一段山林步道，遠眺一片溪畔景致，再覓一處「美人湯」，讓身心靈溫暖地昇華！

漫步、搭台車 再一次體驗烏來自然與人文風景

烏來不僅是著名溫泉名鄉，也擁有精彩開拓歷史和泰雅文化。走進「烏來泰雅民族博物館」，從自然生態、地理景觀，再認識烏來泰雅民旅的開拓歷史、生活與文化特色。烏來溫泉就是泰雅民族祖先所發現，「Urai」就是溫泉亦成為地名「烏來」由來。

再往烏來街走，沿途有不少原民風味餐廳、伴手禮店，也可以品嘗著名溫泉糖心蛋和風味烤香腸。來到攬勝大橋，可遠眺南勢溪兩岸風光；過橋後可選擇搭乘觀光台車，直達烏來瀑布。如垂掛白絹的瀑布搭配櫻花林，真是賞心悅目。若想登上瀑布山頂，還可搭纜車上到雲仙樂園；也能選擇沿著瀑布路往回漫步走，收穫更多的美景。

純粹的原泉 身心靈獲得徹底的舒緩

烏來溫泉浴場起源追溯於日治初期，明治三十六年(西元1903年)日人發現南勢溪谷的湧泉，而設立浴場供警備隊員使用。二次戰後，烏來也開設溫泉公共浴室，直至80年代，才陸續開設新式溫泉會館。烏來老街上「小川源溫泉」引用南勢溪谷的原泉，引進日本專業設備設置正統溫泉浴場。小川源溫泉創辦人洪榮川則為專業溫泉學講師，倡導正確使用溫泉的觀念，讓前來泡湯的遊客不僅能按部就班紓壓、解放身心，還能充份體驗浸浴溫泉所帶來健康、養生和美容功效。

小川源溫泉三溫效應 正確泡湯可健康養生

「小川源溫泉」採用會館後方原泉，不透過遠距的管線輸送、不添加山泉水或自來水降溫，以確保溫泉不受汙染或生菌感染，保持最佳碳酸泉元素。不追逐現代流行的遊憩式溫泉會館、湯屋，而堅持傳統規畫男、女各4座湯池、3種不同溫度。4座湯池包括高溫浸泡池、中溫按摩池、空壓水柱沖擊池、低溫活水氧氣養生池。

烏來小川源溫泉大門。圖／業者提供

針對泡湯民眾，小川源溫泉服務人員都會仔細說明正確使用溫泉和設備，特別是高溫浸泡池，須重覆3至6次才有最佳效果。因此許多泡湯民眾而成為常客，也會推薦親友體驗正統泡湯樂趣。安靜的溫泉浴場裡，每個人都從容和緩享受著溫泉，轉換在不同溫度的泉池裡，也形成小川源的規矩和禮儀。長年的老客人影響新客人也形成小川源風格，期望能傳承且延續台灣溫泉浴室文化。

小川源溫泉不僅能享受優質的碳酸原泉，正確使用溫泉方式可獲得身心靈通體舒暢。泡湯後，可在休息區喝杯熱茶、觀賞字畫，且享用美味套餐，提供1人套餐、2人份小確幸餐和2或4人豐盛餐，其招牌菜色是椒麻雞和麻油雞，口味道地、香氣濃郁。特別是養生的麻油雞，雞肉軟嫩，加上麻油的溫潤香氣，非常值得推薦。詳情可查詢小川源溫泉官網：http://www.protospring.com.tw、地址：新北市烏來區烏來街32號或洽詢：(02)2661-6222。