228四天連假，準備好要去哪裡了嗎？鐵粉必逛的「茂意興 & IGLOBEXMYS精美地球儀特賣會」，將於2月24日~3月1日在台中清水舉行，上百組不同型態的地球儀同時展出，現場優惠方案也同步啟動，歡迎把握時間撿好康。

專業生產地球儀的茂意興公司，2019年創立IGLOBE品牌後，鑑於客戶的不同需求，特別在地球儀加入藝術與室內裝飾等元素，創作出與教育兼顧的時尚作品，產品廣銷歐美與日本。

該公司表示，為幫助消費者選購適合自己的地球儀，特賣會現場有專業人員針對個人需求做介紹。例如最近開學季，不同階段的同學都需要一組地球儀，做為輔助學習教材，跳脫日常接觸的平面3C產品，圓形的地球儀更能身歷其境，實際理解更省力。

又如想要妝點生活空間，這時就需要一組歐美款式精美燈飾地球儀，除了平時裝飾，夜晚則可變身為美麗夜燈，為家增添溫暖又優雅時尚的氣息。同時，辦公室或會議室也需要地球儀來增加工作氣場，無論員工或來訪貴賓，都能被滿滿的國際視野所包圍，讓公司更具專業性的氣質。

「2023茂意興 & IGLOBEXMYS精美地球儀特賣會」日期為2月24日~3月1日，每天上午9點至下午6點；地點在台中市清水區中山路412號(國連汽車材料行旁右轉巷內)。 網址：http://www.globes.com.tw/。 電話：04-26221887。