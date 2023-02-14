台灣奧迪X P. LEAGUE+新北國王隊 超進化應援團火熱登場

台灣職籃聯賽P. LEAGUE+的2022-23例行賽季正如火如荼開打中，台灣奧迪特與人氣之星-新北國王隊合作再推進，派出旗下Audi A5 Sportback/Audi Q5雙雄車款搭配全新賽季限定塗裝，設計概念以速度感的紅色線條形塑熱血，為新北國王隊獻上火熱應援，迎接勝利。

台灣奧迪進化應援車包含Audi A5 Sportback/Audi Q5雙雄車款，均賦予紅色線條賽季限定塗裝，為新北國王隊獻上熱血應援！圖／業者提供

AudiX新北國王隊進化應援車將訂2月19日(新竹)、2月25日(桃園)現身新北國王隊客場例行賽所在場館，號召車迷與球迷攜手應援，就是要助攻奪下漂亮勝仗！台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「新北國王隊在2022-2023賽季之初已創下領先佳績，隨著例行賽程持續加溫，台灣奧迪邀請全台國王球迷與Audi 車迷和進化應援車並進向前，為新北國王隊注入進化動力，共創更多精彩回憶。」

週日(2/19)，Audi進化應援車將現身新北國王隊賽事場館周邊，於開賽前後繞行場館為禁衛軍們加油。球迷們於場外捕捉Audi進化應援車身影並於台灣奧迪社群粉絲團留下應援之聲，即可機會獲得精緻好禮！詳細活動辦法請關注Audi Taiwan Facebook及Instagram社群粉絲團。