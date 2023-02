The Kia EV6接連榮奪各大獎項 限量現車即刻入主即享三大尊榮禮遇

Kia總代理台灣森那美起亞以「Movement that Inspires移動 ‧ 啟發人心」品牌精神,持續導入新世代車款,其中Kia品牌代表鉅作-純電智慧跨界休旅The Kia EV6自發表後即接連榮獲國際車壇權威獎項肯定,包含2022歐洲年度風雲車、英國Autocar「最佳電動汽車」Best Electric Car及2023北美(NACTOY)年度多功能車等大獎,近期更奪下被稱為印度汽車產業奧斯卡獎的印度年度汽車the Indian Car of the Year (ICOTY)頒發之2023年綠色汽車獎(the Green Car Award 2023)!

The Kia EV6融合前衛外觀與新世代內裝設計,前座搭載雙12.3吋全景曲面顯示螢幕、一鍵切換數位控制面板,提供智慧高質感行車體驗。圖/業者提供

最新消息,在Kia母廠與亞太總部全力產能支援下,台灣目前仍有少量The Kia EV6現車能立即交車,台灣森那美起亞歡迎前瞻車主即刻入主。即日起,凡線上訂購2023年式The Kia EV6車系車主,自領牌日起可享U-POWER全台充電站點1年無限超高速充電服務(價值逾40,000萬元)、V2L車外電器電源分享(市價NT$30,000)及11kW家用充電設備(市價NT$39,900)三項尊榮禮遇。

The Kia EV6作為品牌首款搭載E-GMP全球電動車模組化平台的新世代電動車,擁有創新電能科技,在800V電能系統的架構下,從10%到80%充電只需18分鐘即可完成!其中The Kia EV6 Air增程版車型,更於媒體試駕活動中達到電動車環台一圈,總花費充電時間僅10分鐘!以及最佳電耗一度電達9.7公里的卓越紀錄。

The Kia EV6融合科技感十足的外觀與新世代內裝設計,車頭採用Kia全新設計語彙DIGITAL TIGER FACE,搭配天翔之翼數位日行燈,與雙月之刃貫穿尾燈組,展現未來感風貌,內裝則搭載雙12.3吋全景曲面顯示螢幕、一鍵切換數位控制面板以及14具「英國之寶」Meridian頂級環場音響系統,帶領車主開啟智慧高質感行車體驗。The Kia EV6除了獲獎連連,台灣銷售成績更是亮眼,2022年即以626台的累積銷售領牌成績,讓Kia榮獲非豪華進口電動車品牌銷售冠軍!