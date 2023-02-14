和潤電能參與全國最大170MW儲能案場 全力衝刺儲能商機

全台最大單一儲能案場即將誕生！和潤電能日昨參與「高雄鳳山區牛潮埔170MW智慧儲能案場」合資簽約儀式，以第二大股東正式加入由北基國際(8927)三地能源、鴻海集團(2317)利億國際投資、遠雄集團(5522)遠雄人壽所組成之最強儲能戰隊，在高雄鳳山區推出具國際水準之大型儲能電廠，這亦全台最大單一儲能案場，也是第一件成功籌組的170MW輸電級儲能案。當日在高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、和潤電能董事長劉源森、三地集團執行長鍾育霖及各大企業代表等見證下簽署合作協定。

和潤電能董事長劉源森表示，和潤電能自去年5月開業以來，積極擴展再生能源事業版圖，但再生能源卻有間歇性、時間性與波動性等限制，隨著再生能源的佔比愈來愈高，未來儲能案場的角色勢必更加吃重。本次投資高雄170MW案場為公司首場儲能合資案，投資規模更是創下自身儲能投資新紀錄。案場自明年第一季起投入台電電力交易平台，提供調頻備轉服務，除對母公司和潤企業、和潤電能有長期穩定的獲利貢獻之外，更為台灣能源轉型盡一份心力。

位在高雄鳳山牛潮埔的該座智慧儲能系統，擁有170MW/318MWh裝置容量，採用國際級儲能櫃完整系統，並通過業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證，消防安全方面，依據國內最新法規，符合各項消防規定、維持安全距離等，期望透過對儲能設備、消防及場域的嚴格把關，在確保安全無虞下發展儲能業務。目前因應淨零碳排的趨勢，國內外皆積極投入再生能源發展，伴隨著而來的電網穩定及電力調度問題，儲能系統的調控將會是問題的解方，也將會是一門商機，而和潤電能是一創能、儲能、用能之整合服務專家，提供全方位能源服務，協助大眾、法人更容易走向永續生活圈。