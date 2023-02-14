榮耀獎不完 ŠKODA獲國內外多項肯定

ŠKODA今年開春捷報連連，無論是歐洲或在台灣都贏得多項獎項肯定，尤其是2022年五月導入的「FUN大真本事」FABIA更是連掄三元，成為都會掀背車最佳代言人！而OCTAVIA以及KAMIQ同樣受到消費者的肯定，雙雙榮獲該級距The Best Car頭銜！

德國權威汽車媒體auto motor und sport推動讀者票選活動已經第47屆，參與的投票人數超過10萬名，並於高達422個車款候選者中選出13個級距的優勝者，並於日前正式公布獲獎名單：OCTAVIA在29個競爭車款中脫穎而出贏得「進口中小型車compact class」，而這也是OCTAVIA第11次拿下這項殊榮。身為旗下最受歡迎的車款，OCTAVIA不僅車身尺碼勝過同級競爭對手，豐富的科技配備以及傲人的動力表現都是領先群雄，更是唯一可搭載10氣囊的新車，The Best Car頭銜實至名歸。

KAMIQ以其流暢迷人外型、輕巧靈活行車表現及傲視同級的科技配備，在台灣年度風雲車「最佳進口CUV」級距中輕鬆奪冠！圖／業者提供

首度搭載集團MQB A0底盤的第四代FABIA於2022年第二季正式引進台灣，不僅整個車格變大，配備與性能更有大幅增長，且具備多項同級車唯一如: 全車系標配九氣囊、Level 2等級駕駛輔助科技、10.25吋全彩中文數位儀表板、雙區恆溫空調加後座出風口，更貼心地標配5個USB-C插槽與手機無線充電板，並提供1.0與1.5多項動力與規格配備的選項，讓這款歐洲原裝進口的掀背車再次引領風潮成為同級距中的佼佼者 。擁有FUN大真本事封號的FABIA更是一舉贏得各家票選為同級車最佳冠軍：德國auto motor und sport票選「最佳進口小型車」、地球黃金線金Car獎「最佳小型掀背車」、台灣年度風雲車「最佳進口微型車」，接連三個獎項的肯定，讓FABIA儼然成為都會掀背車最佳代言人。

至於身為ŠKODA旗下SUV家族最年輕成員，KAMIQ自從在台灣上市以來，流暢迷人的外型、輕巧靈活的行車表現以及傲視同級的科技配備，同樣有1.0與1.5兩種動力選擇，因此銷售表現一直穩居該級距冠軍。而在台灣年度風雲車票選活動中，KAMIQ也在「最佳進口CUV」級距中奪冠，銷售實力與產品表現一致受到消費者肯定。