「延岡市海鮮祭」稀有青眼魚台灣吃的到

鰤魚口感肥美鮮嫩 佐特調爽檬沙瓦 套餐千元有找

愛吃日本料理的老饕，一定聽過鰤魚和青眼魚，在台灣想吃到不再是夢想。海產豐富的日本宮崎延岡市，盛產稀罕的青眼魚，養殖小鰤魚也將近一甲子；這次「延岡市海鮮祭」特別選定台灣，直送珍貴的青眼魚和霸王的鰤魚，獻出超低優惠的嚐鮮價。三間居酒屋同時推出四道料理，有炸青眼魚、鰤魚生魚片、炙燒鰤魚腹握壽司、青甘魚首荒焚煮，讓你一口氣品嚐到鰤魚不同部位的美味，搭配特調的爽檬沙瓦去膩，整套原價1384元，現在千元有找，限量供應只有15日、16日兩天，先搶先贏。

延岡青眼魚肉質肉軟世界聞名 鰤魚口感肥美鮮嫩 饕客必嚐

延岡地處宮起崎縣的東北，天然錯綜複雜的海岸線，形成豐富的海洋生態，盛產罕見稀有的青眼魚，是日本非常珍貴的魚種，延岡魚協也是日本海洋漁業重點之地，為了捕獲青眼魚，延岡市衍伸獨有的深海拖網捕魚和養殖技術，擴大產量。青眼魚特色眼睛閃耀著祖母綠色澤，因為是深海魚肉質柔軟，含豐富鈣質及不飽和脂肪酸，整尾都可以食用，酥炸後連魚骨都能輕易入口，大人小海都很喜愛。

除了稀少的青眼魚，延岡市還有個特有漁產就是鰤魚，日本過年有道年菜「照燒鰤魚」，代表步步高升好兆頭。鰤魚脂肪含量高，肉質肥美鮮嫩，肉香濃郁，也難怪是吃生魚片的首選極品，號稱霸王等級。延岡市捕小鰤魚長達50年的歷史，人工養殖技術精進，魚苗特別挑選大和鰤魚，特點是肉質Q彈，十分肥美，搭配得天獨厚的水質，品質穩定，讓養殖鰤魚媲美野生。

日本宮崎縣延岡市親送鰤魚，口感鮮嫩肥嫩，原價329元，優惠169元。圖/業者提供

史上超低價 鰤魚生魚片169元 青眼魚269元 套餐千元有找

在台灣鰤魚又稱青甘，日本料理店必備的高端食材，愛吃生魚片的老饕必定知道這霸王級的生魚片，這次日本宮崎縣「延岡市海鮮祭」，特別與台灣的日式居酒屋「笑居」、「燦爛和食」、「肉道場」合作，直送青眼魚和鰤魚推出特惠套組，「鰤魚生魚片」原價329 優惠價169元、「炙燒鰤魚腹握壽司」原價329元優惠價169元、「青甘魚首荒焚煮」原價369優惠價269元，讓饕客同時品嚐到鰤魚頭部、腹部、背部，不同部位肉質的特色，稀有的青眼魚以酥炸為料理方式，原價269元優惠價169元；為了女性朋友還特別調製一款宮崎檸檬燒酒和碳酸飲料結合的「爽檬沙瓦」超值加購價只要88元，整套一起品嚐足足省了420元。限時限量活動只有兩天15日、16日，想要低價嚐鮮手腳要快喔！

「笑居」主打海鮮的居酒屋，跨海推出「延岡海鮮祭」餐點，原價1384元，推廣嚐鮮價只要964元，限量15日、16日兩日。圖/業者提供

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