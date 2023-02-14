集智網路科技 完成Pre-A輪募資

集智網路科技於日前宣布完成Pre-A輪募資，本輪募資金額為六千萬台幣，募資完成後將擴大對海外市場的投入。

集智網路科技為時尚科技公司（Fashion Tech Company），除了擁有時尚購物平台VeryBuy.cc外，團隊自行打造以時尚元素為基礎的推薦系統，幫助用戶找到適合自己的風格穿搭。成立至今擁有超過145萬註冊會員，累積創造超過20億新台幣營收，目前已有台灣、港澳、新加坡、馬來西亞與全球站。

VeryBuy表示，目前全站擁有500個快時尚品牌與22萬款流行時尚商品，同時也擁有超過140萬以上的用戶風格偏好與樣貌，並持續迭代推薦演算法，除了幫助用戶更快找到適合的風格，也幫助時尚品牌可以更有效率地接觸潛在客戶。

本輪投資由書航投資領投，包括國發天使基金與天使投資人皆參與本輪投資。書航投資董事長葉書豪表示，看好VeryBuy在第一方場景中，自行研發的人工智能算法，可以幫助用戶探索全新的風格，未來更有機會幫助時尚產業科學化地了解用戶的喜好，進而預測未來的流行趨勢與時尚爆品。

在Pre-A輪投資之後，VeryBuy除了將邀請更多時尚品牌進駐平台外，同時也將於明年第一季推出英語APP，搶攻疫情後的跨境時尚商機。

集智網路科技為時尚科技公司（Fashion Tech Company），左手打造以時尚元素為基礎的推薦系統，右手自建時尚購物平台VeryBuy.cc，在自有場景中實現用戶需求的精準度校正。其他關於VeryBuy的資訊，

請參考網站 https://verybuy.cc/