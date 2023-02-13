千萬毛孩愛用的澳洲寵物機能外出用品

台灣對於毛小孩的寵愛與日俱增，近年來對毛孩用品舒適度、安全及功能性更加重視，全球前十大寵物機能外出用品EzyDog，受到世界多國的毛孩和毛爸媽喜愛，從1995創立至今已有超過千萬毛孩使用過這個寵物戶外用品品牌。

這一切皆由創辦人Luke Hatcher （路克。哈奇爾）在澳洲黃金海岸開始的，路克是個極度熱愛水上運動、享受戶外生活的人。當時還20幾歲的路克私底下暗戀著當地動物醫院裡一位女獸醫助理Vibeka（沃博卡），為了要贏到美人歸的他想近一切辦法，最後為了要有好的藉口去找沃博卡，路克領養了Roger（羅傑），領養後才發現羅傑是隻名副其實的瘋狂『暴衝狗』，路克的有了毛茸夥伴後，就開始帶著羅傑，用要開發適合羅傑這種暴衝狗的用品為由，經常性的到獸醫院找沃博卡一起研究商品開發，在2人的長期的努力下，一起研發出世界第一條吸震牽繩，有效的降低毛孩和毛爸媽之間的拉扯力來防止拉傷，同時也設計出有記憶前胸墊的胸背帶，用來將低羅傑在暴衝時有可能造成的傷害，直到今天這款胸背帶還是EzyDog賣的最好的胸背帶之一，路克和沃博目前已成為夫妻且育有一女，而讓這一切成為可能的羅傑已經成為路克和沃博卡常常懷念的小天使了。

在開發完成後的日子裡，路克經常在出門時被詢問羅傑身上穿的胸背帶和他手上的特殊牽繩，經過無數次的回答後他心頭裡有股聲音告訴他，這種好用品是需要分享給大家的，之後他在當地市集推廣著，也出乎意料的造成熱烈回響，因此幫助到飼主與毛孩許多外出問題，而成為了銷售破千萬條的緩衝牽繩。對毛孩寵愛的路克，設計都是以毛爸媽與毛孩舒適度為理念，胸背帶目前一共有9款、牽繩有10多款，從專利訓練胸背帶到撞擊認證、吸震設計、車用系列到水上用品，熱銷歐美、東亞各地等70多個國家，從雪地到沙漠從都市到叢林，成為全球寵物用品領導品牌之一。

時光快轉20年，這個風靡全球的品牌於2014年由緯豪實業股份有限公司的Eric引進台灣，Eric在澳洲留學時養了一隻黃金獵犬毛毛，毛毛是一隻很活潑但容易暴衝的狗狗，因毛毛的好動讓Eric想尋求一條好牽繩，到澳洲寵物店購買許多款牽繩後，唯獨只有EzyDog的緩衝牽繩和胸背帶在長時間使用的情況之下依然感到舒適、好用及耐用，讓Eric對於EzyDog的這個品牌有著深刻的印象。學成歸國後毛毛當然也跟著回國，此時又開始尋找好用牽繩，一條難求的困擾讓他想到了台灣為什麼買不到緩衝牽繩，因此有了引進想法並著手開始推動，一步步引進到推廣至今接近10年來幫助許多毛孩與飼主解決外出上的種種安全、健康等問題。

作者也是EzyDog愛用者，對這個品牌有興趣的毛爸媽們可以到台灣旗艦官網 『屋旅毛茸 Wuzzy Fuzzy』上看看https://www.wuzzyfuzzy.co/

澳洲官網為https://www.ezydog.com.au/

影片連結：https://youtu.be/OM6VScDFS_E