台灣是個極度喜歡使用塑膠袋的國家，在眾多的限塑政策的推動下，台灣的塑膠袋使用總量，還是有逐年增加且沒有緘緩的趨勢，2020年台灣約用掉200億個塑膠袋，比2018年的180億個還多，更遠高於2002年的140億個。根據環保署近年統計，平均每人一年使用782個，亦即每天使用2.7個不環保塑膠袋，遠比歐盟每年每人平均198個高出將近4倍之多 。

目前全世界的海洋塑膠垃圾已高達五兆件，每年至少有800萬噸的塑膠垃圾進入海洋，甚至在北太平洋環流系統形成了「太平洋垃圾帶」，預估到了2050年，海中塑膠垃圾的重量可能比魚還重，整個海洋有如一鍋超級塑膠濃湯。如果每位住在這個地球村上的人都和台灣人一樣，無止盡的提升塑膠袋的使用，我們只會加速我們海洋的死亡，傷害地球生態系統，留下一個極度污染的環境給我們的子孫。

為了拯救我們唯一的地球，世界各地目前努力推動環保，在先進的歐美國家在生活的每一處，都用環保可分解材質代替不可以分解的塑膠，也極力回收使用再生製造塑膠來降低新塑膠需求，保衛地球是大家責任，在台灣的你我也要為地球盡一份努力，從我們生活上的杯子、衛生紙、吸管和提袋等開始。 而我們的選擇就相對重要，一定要選擇紙袋或是可降解的環保材質代替。

同樣致力於推動環保的澳洲，已經全面性的開始用紙包裝、紙提袋和紙吸管等可快速分解的材質來代替傳統的塑膠材質，但生活上還是有需多需要用到防水和氣味阻隔特性的地方，像是每位毛爸媽都需要清理的寵物糞便，「澳洲LOGIN洛格寵物環保拾便袋」是目前澳洲銷售第一的寵物拾便袋品牌，使用了2008年北京奧運指定 Cardia Biohybrid 可降解材質和國際認證可堆肥的100%玉米澱粉材質的拾便袋，都是目前最耐用又環保的材質。澳洲洛格不只在袋子上要求環保，不可回收的紙芯也移除，拾便帶分離器上也使用了環保再生材質，從生產到包裝且都要求廠家做到零碳排出綠能和製程，是目前產業內公認最環保品牌之一。

台灣近年來也力行推動減少塑料及一次性容器，越來越受到消費者的重視及關心，地球需要你我的維護。若能將這些減塑模式運用於更貼近你和毛孩的生活，使用環保拾便袋就能輕鬆的每天一點一滴的幫助地球減少塑料危害，這將會把環保推進台灣邁向無塑的一大步，每次少用一個塑膠袋，就少一個千年不可分解的袋子污染我們海洋和大地。

想對地球盡一份力的讀者以下為洛格在台灣的官網

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